Στο Αζερμπαϊτζάν μετέδωσαν πως ο Τάκης Λεμονής ενδέχεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Σαμπάχ.

Στους πάγκους μετά από περίπου επτά σεζόν ενδέχεται να επιστρέψει ο Τάκης Λεμονής, σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα ισχυρίζονται στο Αζερμπαϊτζάν.

Οπου μετέδωσαν πως ο Ελληνας τεχνικός είναι υποψήφιος για την Σαμπάχ, ομάδα της εκεί πρώτης κατηγορίας που κατέκτησε πέρσι το Κύπελλο, πρώτο της ιστορίας της, κάτι που της έδωσε το «εισιτήριο» για τα προκριματικά του Europa League.

Οπως υποστηρίζουν λοιπόν τα εκεί media, ο 65χρονος κόουτς ενδέχεται να πάρει τα «ηνία» της και να εργαστεί ξανά μετά το 2018, οπότε και αποχώρησε από τον Ολυμπιακό.

* Former Olympiacos manager 🇬🇷 Takis Lemonis (pictured) has emerged as one of the leading candidates for the vacant managerial position at Sabah. pic.twitter.com/H7vz694k4f