Ο Τζέιμι Βάρντι μένει ελεύθερος το καλοκαίρι από την Λέστερ και ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του όντας 38 χρονών, με πολλές ομάδες να επιθυμούν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους.

Ο Τζέιμι Βάρντι αποχωρεί τυπικά στις 30 Ιουνίου από τη Λέστερ , με τον ίδιο να έχει αρκετές προτάσεις από συλλόγους που συνιστούν μια νέα πρόκληση για τον ίδιο και τη συνέχιση της καριέρας του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι ομάδες που θέλουν να τον αποκτήσουν είναι η Λιντς, η New York Red bulls, η Σάρλοτ, η Βαλένθια και η Βιγιαρεάλ.

Ο 38 χρόνος δεν έχει παίξει σε σύλλογο που είναι εκτός Αγγλίας στην πολυετή καριέρα του οπότε αυτές οι προτάσεις θα τον βάλουν σε σκέψεις και θα τον δυσκολέψουν στην απόφαση για το που θα συνεχίσει την καριέρα του.

Συνολικά ο Τζέιμι Βάρντι έπαιξε 544 φορές με τη φανέλα της Λέστερ καταγράφοντας 237 γκολ και 88 ασίστ σε 13 χρόνια και φυσικά κατακτώντας την Premier League της σεζόν 2015-2016.

