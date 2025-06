Απίστευτες εικόνες στην Βραζιλία, οι οπαδοί της Κορίνθιανς εισέβαλαν στα κεντρικά γραφεία της ομάδας (vid)

Οργανωμένοι οπαδοί της Κορίνθιανς εισέβαλαν στα γραφεία της ομάδας σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της διοίκησης του συλλόγου, απαιτώντας άμεσες αλλαγές.

Η πολιτική κρίση στην Κορίνθιανς απέκτησε νέο κεφάλαιο αυτή την Τρίτη (03/06), αφού οι οργανωμένοι οπαδοί του συλλόγου εισέβαλαν στο Πάρκε Σάο Ζόρζε, οπού στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία, απαιτώντας αλλαγή στο καταστατικό της ομάδας.

Σύμφωνα με βραζιλιάνικα δημοσιεύματα, περίπου 200 άτομα εισήλθαν στον χώρο και κλείδωσαν τις πύλες με αλυσίδα και λουκέτο. Στη συνέχεια μετακινήθηκαν στον πέμπτο όροφο, όπου βρίσκεται η διοίκηση του συλλόγου. Εκτός από το λουκέτο, αναρτήθηκε και ένα πανό με την επιγραφή: «Πένθος: κλειστό λόγω κακοδιαχείρισης».

Momento em que organizadas invadem clube social do Corinthians, o Parque São Jorge. pic.twitter.com/KD1JRvCdLd

— Pedro Ramiro (@_pedroramiro) June 3, 2025

Σε ανακοίνωση που συνυπογράφουν και οι 12 σύνδεσμοι οπαδών του συλλόγου, ζητούν μεταρρύθμιση του καταστατικού, δικαίωμα ψήφου για τα μέλη των οπαδών και τιμωρία όσων ευθύνονται για τα χρέη της ομάδας.

Απαιτούν επείγουσες και διαρθρωτικές αλλαγές για να διασφαλίσουν ότι αυτή η ανησυχητική κατάσταση δεν θα συνεχιστεί, βλάπτοντας περαιτέρω την κληρονομιά του συλλόγου. Οι οργανωμένοι του συλλόγου κατηγορούν εδώ και χρόνια την διοίκηση τους ως ανίκανη, ερασιτεχνική και ελιτίστικη που έχει γυρίσει την πλάτη σε όσους υποστήριζαν τον σύλλογο για πάνω από 114 χρόνια: τους οπαδούς.

Η ανακοίνωση αναφέρει επίσης ότι η εισβολή στα κεντρικά γραφεία είναι μόνο η αρχή της «Κορινθιακής επανάστασης».

Τα μέλη που συμμετείχαν στο κίνημα έγιναν δεκτά από τον υπηρεσιακό πρόεδρο, Όσμαρ Στάμπιλε, σε μια συνάντηση που διήρκεσε περίπου μισή ώρα σε ειρηνικό κλίμα. Ο ίδιος εμφανίστηκε δεκτικός σε ορισμένα από τα αιτήματα. Ωστόσο, δήλωσε ότι η μεταρρύθμιση του καταστατικού είναι μια πιο πολύπλοκη διαδικασία, καθώς εξαρτάται από την έγκριση του Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης του ομίλου.

As principais torcidas organizadas do Corinthians, incluindo Gaviões da Fiel, Camisa 12 e Pavilhão Nove, ocupam, nesta terça-feira, o Parque São Jorge em protesto contra o que classificam como gestões incompetentes e elitistas no clube. A manifestação exige mudanças estruturais… pic.twitter.com/iT0SiRLOcs

— Central do Timão (@centraldotimao) June 3, 2025

Η μακροσκελής ανακοίνωση των οργανωμένων μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Η Κορίνθιανς δεν έχει ιδιοκτήτη και θα διατηρήσουμε την ουσία της ως ομάδα του λαού και για τον λαό! Είμαστε αποφασισμένοι να αρνηθούμε να επιτρέψουμε σε ένα διεφθαρμένο και αναποτελεσματικό σύστημα να υπαγορεύσει το μέλλον εκατομμυρίων οπαδών της ομάδας μας. Η ομάδα ανήκει στον λαό και είναι ο λαός που θα την ανακτήσει, θα την ανοικοδομήσει και θα την επιστρέψει στη θέση που της αξίζει: με τους οπαδούς της!». «Η Κορινθιακή Επανάσταση ξεκινά τώρα!»