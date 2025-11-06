Ο Βραζιλιάνικος σύλλογος έχει οικονομικά προβλήματα και ζήτησε από τον Ολλανδό επιθετικό να εγκαταλείψει τη σουίτα που διαμένει.

Η ποδοσφαιρική πορεία του Μέμφις Ντεπάι συνεχίζεται εδώ και έναν χρόνο στο πρωτάθλημα της Βραζιλίας, όπου ο Ολλανδός μετακόμισε ως ελεύθερος για χάρη της Κορίνθιανς.

Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ο άλλοτε επιθετικός των Γιουνάιτεντ και Μπαρτσελόνα, μετράει 9 γκολ και 10 ασίστ σε 44 παιχνίδια, ωστόσο έχει εμπλακεί σε... περίεργες καταστάσεις, όταν για παράδειγμα υποστήριξε ανοιχτά τον γιο αρχηγού μαφίας.

Πρόσφατα, και ενώ έμαθε ότι θα γίνει πατέρας, εξαφανίστηκε από τη Λάρι Σιμόες, την οποία γνώρισε σε πάρτι στο Σάο Πάολο. Πλέον, το όνομά του «παίζει» και πάλι στα ΜΜΕ της χώρας, ξανά όχι για τον καλύτερο λόγο.

Όπως αναφέρεται, η Κορίνθιανς φέρεται να ζήτησε από τον 31χρονο να αποχωρήσει από τη σουίτα ξενοδοχείου που διαμένει, η οποία κοστίζει 46 χιλιάδες το μήνα, θέλοντας να του βρει μια πιο φθηνή κατοικία. Μάλιστα, ο σύλλογος πέρα από το ενοίκιο, καλύπτει τα πάντα, όπως υπηρεσία δωματίου, καθαριότητα, μπάτλερ, αποκλειστικό σεφ, προσωπικό υπάλληλο ασφαλείας και θωρακισμένο αυτοκίνητο με ιδιωτικό οδηγό.

Ωστόσο, από την ομάδα θεωρούν πως δύσκολα θα δεχθεί, καθώς τα παραπάνω έχουν συμφωνηθεί στο συμβόλαιό του και δύσκολα θα αποχωριστεί αυτές τις ανέσεις.