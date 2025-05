Η Serie A... φλέγεται!

Νάπολι και Ίντερ πηγαίνουν… χέρι-χέρι στην Ιταλία, όπου η Μίλαν παίζει «τελικό» Ευρώπης με τη Ρόμα. Χαμός για την 5άδα στην Αγγλία, τελικός Κυπέλλου, ενώ η Ντόρτμουντ δεν θέλει άλλο κάζο στη Γερμανία. Όλα στα Crazy Stats!

Ίντερ και Νάπολι δίνουν μεγάλη μάχη για τον τίτλο στη Serie A και οι Nerazzurri συνεχίζουν να έχουν πιο δύσκολο πρόγραμμα, καθώς αυτή τη φορά υποδέχονται τη Λάτσιο. Οι φιλοξενούμενοι μπορεί να έχουν κερδίσει μόλις 3 από τα 9 τελευταία τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα, όμως όλες τους ήρθαν εκτός έδρας και, μάλιστα, δεν δέχθηκαν ούτε ένα γκολ σε αυτές τις νίκες. Η τελευταία φορά που αυτό το σερί έφτασε στις 4 ήταν τον Νοέμβριο του 2022.

Βέβαια, οι γηπεδούχοι έχασαν μόλις 2 από τα 9 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια στο πρωτάθλημα, με την πιο πρόσφατη ήττα να έρχεται τον Μάρτιο του 2019 με 0-1. Από τότε, έχουν σκοράρει σε όλες τις περιπτώσεις. Επίσης, η ομάδα του

Σιμόνε Ιντσάγκι έχει μεν κερδίσει τα 4 από τα 5 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια στο Μιλάνο, όμως σε αυτό για το τελευταίο εντός έδρας ματς της σεζόν πέρυσι, κάτι που θα συμβεί και φέτος, έμεινε στο 1-1.

Πάντως, έχοντας σκορπίσει τη Λάτσιο με 6-0 στο παιχνίδι του πρώτου γύρου, η Ίντερ χρειάζεται άλλο ένα γκολ τώρα, για να ισοφαρίσει το ρεκόρ της στο ζευγάρι, καθώς τη σεζόν 1965-66 είχε πετύχει 7 τέρματα στα μεταξύ τους ματς. Ο άσος

προσφέρεται στο 1.65 και η ισοπαλία στο 4.00.

100 & 108 - Simone #Inzaghi became only the second manager to win at least 100 games with two different teams in #SerieA (100 with Inter and 108 with Lazio), after Nils Liedholm (135 with Roma and 102 with AC Milan). Polyhedric.#TorinoInter pic.twitter.com/J8a79gNCPd — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 11, 2025

Τέλος, Μαρτίνες και Καστεγιάνος είναι οι δύο Αργεντίνοι που έχουν πετύχει 10+ γκολ στη φετινή Serie A. Θα συνεχίσουν τις εξαιρετικές τους επιδόσεις; Σε απόδοση 2.30 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Λαουτάρο Μαρτίνες και

στο 4.00 να το κάνει ο Καστεγιάνος.

Την ίδια στιγμή, η Νάπολι αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Πάρμα, έχοντας τα πάντα στο χέρι της για την κορυφή. Οι Partenopei έχουν κερδίσει και τα 3 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα, αλλά ποτέ στην ιστορία τους αυτό το σερί δεν έφτασε στις 4 νίκες. Θα τα καταφέρει τώρα η ομάδα του Κόντε; Στο 1.53 βρίσκουμε το διπλό.

Προλαβαίνει η Μίλαν;

Ακόμα ένα μεγάλο παιχνίδι διεξάγεται στην Ιταλία, με τη Ρόμα να φιλοξενεί τη Μίλαν, με στόχο την έξοδο στο Champions League. Οι γηπεδούχοι γνώρισαν την πρώτη τους ήττα ύστερα από 19 ματς την προηγούμενη αγωνιστική (από την Αταλάντα) και έχουν να αντιμετωπίσουν μία άκρως φορμαρισμένη ομάδα.

22 - Points won from losing positions in the big-5 European Leagues 2024-25:



Atlético de Madrid 23#Milan 22

Liverpool 22

Manchester City 20



Anima.#MilanBologna — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 9, 2025

Η Μίλαν προέρχεται από 3 διαδοχικές νίκες, κάνοντας το καλύτερο σερί της φέτος (το είχε επαναλάβει τον περασμένο Σεπτέμβριο), ενώ μετράει και 3 διαδοχικες εκτός έδρας νίκες, ψάχνοντας την κορυφαία της επίδοση (με 4 νίκες) από τον Οκτώβριο του 2021. Συν ότι οι Rossoneri έχουν και εντυπωσιακή παράδοση στοζευγάρι. Πιο συγκεκριμένα δεν έχουν χάσει κανένα από τα 10 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια στο ζευγάρι (πιο πρόσφατη ήττα τον Οκτώβριο του 2019 με 2-1), στο κορυφαίο τους σερί από το 1996. Επίσης, έχουν κερδίσει στις 3 από τις 4 προηγούμενες επισκέψεις της στο Olimpico. Θα συνεχίσουν τα καλά τους σερί; Η διπλή ευκαιρία Χ2 πληρώνει 1.82.

Βίλα και Τσέλσι από… νωρίς

Η μάχη για την έξοδο στο Champions League έχει φουντώσει για τα καλά στην Αγγλία και η πρώτη χρονικά που μπαίνει στη μάχη είναι η Άστον Βίλα, που την Παρασκευή υποδέχεται την Τότεναμ. Οι γηπεδούχοι δεν έχουν χάσει κανένα από τα 20 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια τους σε όλες τις διοργανώσεις, επίδοση που είναι η κορυφαία τους από το 1977 (24 τότε).

24 - Tottenham Hotspur have lost 24 matches across all competitions this season, their second-most ever in a single campaign, only behind their 25 in 1991-92. Misery. pic.twitter.com/NloJ43rTN9 — OptaJoe (@OptaJoe) May 11, 2025

Την ίδια στιγμή, οι Spurs έχουν ήδη χάσει 24 φορές σε όλες τις διοργανώσεις και κινδυνεύουν με τη χειρότερή τους επίδοση από το 1992, ενώ κέρδισε μόλις 1 από τα 10 προηγούμενα παιχνίδια τους στην Premier League, κάτι που είχε να της συμβεί από το 2010. Ηττήθηκε, μάλιστα, στην πιο πρόσφατη περίπτωση που το τελευταίο εκτός έδρας παιχνίδι της στη σεζόν δεν διεξήχθη για την 38 η αγωνιστική (1-0 από την Μπόρνμουθ το 2019). Σε ενισχυμένη απόδοση 2.55 προσφέρεται ο άσος σε συνδυασμό με Over 3,5.

Λίγο αργότερα, η Τσέλσι φιλοξενεί τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, από την οποία ηττήθηκε μόλις σε 1 από τα 11 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια στο Stamford Bridge για την Premier League (0-2 τον Φεβρουάριο του 2020). Οι μπλε, επίσης, δεν έχουν χάσει το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι τους σε καμία από τις 22 προηγούμενες σεζόν μετά το 1-3 από την Άστον Βίλα το 2002! Συν ότι και στις 7 προηγούμενες περιπτώσεις που η τελευταία έξοδος της Γιουνάιτεντ ήρθε στο Λονδίνο δεν έφτασε ούτε μία φορά στη νίκη.

9 - Manchester United have suffered their ninth home Premier League defeat of the season, their joint-most ever home losses in a single league campaign, along with 1930-31, 1933-34, and 1962-63. Nightmare. pic.twitter.com/3zcXmW3lhM — OptaJoe (@OptaJoe) May 11, 2025

Τα πράγματα γίνονται ακόμα καλύτερα για την Τσέλσι και χειρότερα για τους «κόκκινους διάβολους»: οι «μπλε» παραμένουν αήττητοι στο πρωτάθλημα στο 2025 στο γήπεδό τους, έχοντας τους περισσότερους βαθμούς (23) και το καλύτερο παθητικό (7 τέρματα), ενώ οι φιλοξενούμενοι παραμένουν χωρίς νίκη για 7 αγωνιστικές και κινδυνεύουν με το χειρότερό τους σερί από τον Φεβρουάριο

του 1990. Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 1.35.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ βρίσκεται σε πτωτική πορεία και με την πλάτη στον τοίχο για την είσοδο στην 5άδα. Η τελευταία φορά που κέρδισε το τελευταίο εκτός έδρας παιχνίδι της στη σεζόν ήταν το 2008, όταν αγωνιζόταν στη League One.

20 - Chris Wood, who now has 100 Premier League goal involvements (89 goals, 11 assists), is only the second player to score 20+ goals for Nottingham Forest in a single season in the competition, after Stan Collymore in 1994-95 (22). Pivotal. pic.twitter.com/5YGM75JOfd — OptaJoe (@OptaJoe) May 11, 2025

Η Γουέστ Χαμ, από την άλλη, δεν έχασε το τελευταίο εντός έδρας ματς στη σεζόν σε καμία από τις 7 προηγούμενες περιπτώσεις, μετά το 0-4 από τη Λίβερπουλ το 2017. Και τα 3 εντός έδρας ματς των «Σφυριών», πάντως, για το πρωτάθλημα

έληξαν ισόπαλα. Η τελευταία φορά που αυτό το σερί έφτασε στα 4 παιχνίδια ήταν τον Απρίλιο του 1985. Θα επαναληφθεί η ιστορία; Στο 3.40 βρίσκουμε την ισοπαλία.

Πρέπει να ανησυχεί η Άρσεναλ;

Μεγάλο ματς στο Λονδίνο την Κυριακή, όταν η Άρσεναλ υποδέχεται τη Νιούκαστλ. Ναι μεν οι Gunners έχουν χάσει μόλις 1 από τα 20 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια για την Premier League, με την τελευταία ήττα να σημειώνεται με

1-0 τον Νοέμβριο του 2010, ωστόσο οι Magpies κέρδισαν ήδη 3 φορές φέτος την Άρσεναλ (σε πρωτάθλημα και Λιγκ Καπ) και θα επιχειρήσουν να γίνουν η πρώτη ομάδα στην ιστορία με 4 νίκες στην ίδια σεζόν. Παράλληλα, ψάχνουν το… νταμπλ

στην ίδια χρονιά στην Premier League στο ζευγάρι για πρώτη φορά μετά το 1994-95.

20 - Newcastle United have picked up their 20th Premier League win of the season, the first time they have won 20+ games in a single season in the competition since 2002-03 (21), which was the last time they finished in the top three of the division. Promise. pic.twitter.com/Bvx1VLqKdy — OptaJoe (@OptaJoe) May 11, 2025

Η Άρσεναλ, πάντως, έχασε το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της στη σεζόν μόλις 1 φορά στις 27 προηγούμενες περιπτώσεις (1-2 από την Άστον Βίλα το 2011), αλλά στη μία φορά που αντίστοιχο παιχνίδι ήταν κόντρα στη Νιούκαστλ, οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στη νίκη με το 1997 με 1-0 χάρη σε γκολ του Ρόμπι Έλιοτ.

Τέλος, η Άρσεναλ δεν κέρδισε κανένα από τα 4 τελευταία εντός έδρας παιχνίδιατης σε όλες τις διοργανώσεις, χάνοντας και τα 2 πιο πρόσφατα από αυτά. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω στον Μάιο του 2021, για να βρούμε χειρότερο σερί της στο Emirates. Θα το εκμεταλλευτούν οι φιλοξενούμενοι, για να αποφύγουν την ήττα; Στο 1.80 η απόδοση για τη διπλή ευκαιρία Χ2.

Στο χέρι της Ντόρτμουντ

Τελευταία αγωνιστική στην Bundesliga, όπου όλο το ενδιαφέρον εστιάζεται στο ποιες θα είναι οι ομάδες, που θα πάρουν τα 2 τελευταία εισιτήρια για το Champions League. Η Ντόρτμουντ βρίσκεται στην 5 η θέση, υποδέχεται τη Χόλσταϊν Κίελ και έχει τα πάντα στο χέρι της, αρκεί αρχικά να κερδίσει. Σε αυτή την περίπτωση θα τερματίσει στην 4άδα αν η Άιντραχτ δεν χάσει από τη Φράιμπουργκ. Σε περίπτωση, όμως, που η Φράιμπουργκ κερδίσει, τότε χρειάζεται νίκη με 3+ γκολ διαφορά, για να είναι σίγουρη (της κάνει ακόμα και με 2 γκολ, αν δεν ηττηθεί με 1 γκολ η Άιντραχτ, αλλά με υψηλό σκορ).

63 - Serhou Guirassy has scored 63 goals in his 100 Bundesliga games - of all non-German players, only Roy Makaay scored more goals in his first 100 Bundesliga games (64). Hunter. @Guirassy_19 pic.twitter.com/w9mUXSpTmN — OptaFranz (@OptaFranz) May 11, 2025



Η Μπορούσια, λοιπόν, μπορεί να γίνει η πρώτη που κερδίζει θέση στο φινάλε της σεζόν μετά τη Λεβερκούζεν το 2019, αλλά θα πρέπει να είναι και προσεκτική, καθώς η Χόλσταϊν είναι η μοναδική ομάδα της κατηγορίας, που έχει σκοράρει σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια της και μπορεί να γίνει η πρώτη στην ιστορία της Bundesliga, που το κάνει ως νεοφώτιστη.

Στα 3 μεταξύ τους παιχνίδια μέχρι τώρα (σε πρωτάθλημα και Κύπελλο), έχουν σημειωθεί συνολικά 15 τέρματα. Σε ενισχυμένη απόδοση 2.05 βρίσκουμε τον συνδυασμό του άσου με Over 4,5. Τέλος, ο Γκιρασί έχει φτάσει ήδη τα 20 γκολ με τη φανέλα της Ντόρτμουντ και χρειάζεται άλλο 1, για να σπάσει το ρεκόρ που μοιράζονται οι Κονιέτσκα, Ντίκελ και Σαπουιζά, που στην πρώτη τους σεζόν στο Ντόρτμουντ είχαν σταματήσει στα 20 τέρματα. Θα τα καταφέρει; Σε απόδοση 3.10 να πετύχει το πρώτο γκολ ο Γκιρασί.

✅ Bayern

✅ Leverkusen

⏳ Frankfurt

⏳ Freiburg

⏳ Dortmund



Freiburg take a HUGE step towards a confirmed Champions League spot! 🔒



Your move, Borussia Dortmund 👀



🤝🇩🇪 pic.twitter.com/hWKvHLz4Y5 — DW Sports (@dw_sports) May 10, 2025

Την ίδια στιγμή, η 4 η Φράιμπουργκ υποδέχεται την 3 η Άιντραχτ. Οι φιλοξενούμενοι θα παίξουν για δύο αποτελέσματα, ενώ οι γηπεδούχοι μόνο με νίκη θα έχουν δεδομένη την παρουσία της στην 4άδα. Αλλιώς, θα πρέπει να περιμένουν γκέλα της Ντόρτμουντ. Θα ποντάρουν στη κακή φόρμα των «Αετών» εκτός έδρας, καθώς δεν έχουν κερδίσει σε καμία από τις 3 προηγούμενες εξόδους τους. Αυτό το μοτίβο επαναλαμβάνεται σε κάθε μία από τις 3 τελευταίες σεζόν, στις οποίες το αρνητικό σερί σταμάτησε στα 4 παιχνίδια. Η πιο πρόσφατη φορά, μάλιστα, που κέρδισαν εκτός έδρας για την 34 η αγωνιστική ήταν το 2007 (2-1 τη Βέρντερ).

Τα πράγματα, πάντως, δεν πηγαίνουν πολύ καλύτερα ούτε για τη Φράιμπουργκ, που έχει ηττηθεί στην τελευταία αγωνιστική σε κάθε μία από τις 4 προηγούμενες σεζόν. Όλες οι ήττες, όμως, ήρθαν μακριά από το γήπεδό τους, με τις 2 από αυτές να σημειώνονται στη Φρανκφούρτη (το 2021 και το 2022). Το θετικό για τους φιλοξενούμενους, επίσης, είναι ότι καμία ομάδα από το τότε που

καθιερώθηκαν οι 3 βαθμοί για τη νίκη δεν έμεινε εκτός 4άδας, έχοντας προβάδισμα 3 βαθμών από την 5 η θέση. Η ισοπαλία πληρώνει 3.70.

Φαβορί η Σίτι

Κρίσταλ Πάλας και Μάντσεστερ Σίτι θα διεκδικήσουν το τελευταίο τρόπαιο της χρονιάς στην Αγγλία, καθώς κοντράρονται Wembley για το Κύπελλο. Οι Citizens έχασαν τον περσινό τελικό (με 2-1 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) και μόνο μία φορά στο παρελθόν έχασαν σε συνεχόμενους τελικούς εντός των συνόρων, το 1933 (ηττήθηκε στο Κύπελλο από Μπόλτον και Έβερτον).

Επίσης, η Σίτι έχει κερδίσει και τις 3 αναμετρήσεις κόντρα στην Πάλας για τηδιοργάνωση, με συνολικό σκορ 18-4. Παράλληλα, οι «Αετοί» έχουν ηττηθεί και στους 2 προηγούμενους τελικούς τους στο Κύπελλο, χάνοντας από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε αμφότερους, το 1990 και το 2016. Το διπλό προσφέρεται στο 1.73.

Άλλωστε, ο Πεπ Γκουαρδιόλα έχει την ευκαιρία να κατακτήσει το Κύπελλο για 3 η φορά, μετά το 2019 και το 2023, και να ισοφαρίσει την επίδοση του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ο οποίος είναι ο μοναδικός που κατέκτησε τόσο το Κύπελλο όσο και το Λιγκ Καπ 3+ φορές ως προπονητής. Τέλος, τα 4 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια έχουν αποδειχθεί άκρως θεαματικά, καθώς και οι δύο ομάδες πέτυχαν 2+ γκολ σε όλες τις περιπτώσεις! Το Over 2,5 προσφέρεται σε απόδοση 1.68.

bwin Quick Hits

Η Λίβερπουλ χρειάζεται ένα γκολ κόντρα στην Μπράιτον, για να σκοράρει σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια της φέτος στην Premier League, κάτι που δεν κατάφερε ποτέ ξανά στην ιστορία της. Η τελευταία ομάδα που το έκανε ήταν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2002. Στις δύο προηγούμενες σεζόν, μάλιστα, στα τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια τους οι Reds αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 4-4

(με τη Σαουθάμπτον) και με σκορ 3-3 (με την Άστον Βίλα). Θα δούμε και φέτος ανάλογο θέαμα; Το Over 3,5 πληρώνει 2.05. Από εκεί και πέρα, ο Μοχάμεντ Σαλάχ συνεχίζει να σπάει ρεκόρ και χρειάζεται άλλο ένα τέρμα, για να ξεπεράσει τους Κέιν (2022-23) και Φίλιπς (1999-2000) με τα περισσότερα εκτός έδρας γκολ στη σεζόν. Ο Αιγύπτιος έχει ήδη 16. Θα καταφέρει; Σε απόδοση 1.98 να σκοράρει ο Σαλάχ οποιαδήποτε στιγμή.

46 - Mohamed Salah has been directly involved in 46 goals in the Premier League this season (28 goals, 18 assists), the most ever by a player in a single 38-game campaign in the competition. Accolade. pic.twitter.com/lc4iEz3Zni — OptaJoe (@OptaJoe) May 9, 2025

Η Γιουβέντους έχει κερδίσει και τα 3 εντός έδρας παιχνίδια της με τον Τούντορ στον πάγκο. Μόνο δύο προπονητές στην ιστορία των Bianconeri τα τελευταία 55 χρόνια έχουν ξεκινήσει με 4 σερί νίκες εντός έδρας: οι Αλέγκρι (2014) και Σάρι (2019). Θα ισοφαρίσει τις επιδόσεις τους ο Κροάτης με αντίπαλο την Ουντινέζε. Στο 1.41 ο άσος.

Η Μπολόνια κέρδισε και τα 2 προηγούμενα ματς κόντρα στη Φιορεντίνα για τη Serie A και θα προσπαθήσει τώρα να διευρύνει το σερί, φτάνοντας σε 3 ηδιαδοχική νίκη, κάτι που έχει να κάνει στο ζευγάρι από το 1966. Θα τα καταφέρει; Βρίσκουμε το διπλό στο 2.45.

Σε καμία από τις 3 προηγούμενες σεζόν δεν έχασε το τελευταίο εκτός έδρας παιχνίδι της στη σεζόν η Έμπολι. Θα διευρύνει το σερί και με αντίπαλο τη Μόντσα; Το διπλό πληρώνει 1.77.

20 - Empoli have won a Serie A match for the first time since 8th December 2024 against Hellas Verona; they have interrupted a streak of 20 games without a win (the longest for the Tuscan club in the top flight). Return.#EmpoliParma — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 10, 2025

Η Μπρέντφορντ προέρχεται από 4 διαδοχικές νίκες στην Premier League. Η τελευταία φορά που σημείωσε καλύτερο νικηφόρο σερί για την κορυφαία κατηγορία ήταν το 1939. Θα ισοφαρίσει το ρεκόρ της με αντίπαλο τη Φούλαμ; Στο 1.88 ο άσος.

Σε κανένα από τα 7 προηγούμενα ματς ανάμεσα σε Λέστερ και Ίπσουιτς για την Premier League δεν κέρδισε ο φιλοξενούμενος. Θα συνεχιστεί και φέτος η παράδοση; Στο 2.30 βρίσκουμε τον άσο.

Η Τορίνο κράτησε το μηδέν και στα 5 τελευταία ματς κόντρα στη Λέτσε για το πρωτάθλημα. Ποτέ και απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο δεν έφτασε αυτό το σερί στα 6 ματς για τους γηπεδούχους. Θα το σταματήσουν, φτάνοντας στην πολύτιμη νίκη; Στο 1.82 βρίσκουμε τον άσο.

Η Βενέτσια αναδείχθηκε ισόπαλη σε κάθε ένα από τα 5 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της για το πρωτάθλημα. Η τελευταία ομάδα που έμεινε στην ισοπαλία για 6 διαδοχικές εξόδους ήταν η Λάτσιο το 2016, ενώ για τη Βενέτσια η τελευταία φορά που συνέβη αυτό ήταν το 1941. Θα συνεχιστεί το σερί της και κόντρα στην Κάλιαρι; Στο 3.10 προσφέρεται η ισοπαλία.

