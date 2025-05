Το γόητρο στο ΟΑΚΑ και οι χαμένες… διακοπές στην Τούμπα!

Ντέρμπι γοήτρου στο ΟΑΚΑ ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και «μονομαχία» Δικεφάλων στην Τούμπα με φόντο το Europa League. Έτσι θα ολοκληρωθεί την Κυριακή η φετινή σεζόν στη Super League.

Στο «αιώνιο» ντέρμπι (20:00) της τελευταίας αγωνιστική των playoffs της Super League Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θέλουν να πανηγυρίσουν νίκη γοήτρου, αφού βαθμολογικά τα πάντα έχουν κριθεί. Οι «πράσινοι» με τη νίκη στη Νέα Φιλαδέλφεια κόντρα στην ΑΕΚ εξασφάλισαν τη 2η θέση και παράλληλα θέση στα προκριματικά του Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι» είναι Πρωταθλητές και ζητούμενο είναι να μείνουν σε εγρήγορση ενόψει του τελικού Κυπέλλου. Οι δύο προπονητές θα ανακατέψουν την τράπουλα και δεν αποκλείεται στο τέλος να… βολευτούν με μια ισοπαλία. Το «Χ» στο ΟΑΚΑ κοστολογείται σε απόδοση 3.25, ενώ το 1-1 οποιαδήποτε στιγμή το βρίσκουμε στο 2.62.

Την ίδια ώρα (20:00) στην Τούμπα ΠΑΟΚ (55 βαθμούς) και ΑΕΚ (53 βαθμούς) έχουν κίνητρο για τη νίκη, αφού η 3η θέση σε συνδυασμό με την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον Ολυμπιακό θα χαρίσει εισιτήριο στο Europa League. Οι Θεσσαλονικείς βολεύονται και με την ισοπαλία, ενώ η «Ένωση» που έχει μόνο ήττες στα playoffs θα ρισκάρει περισσότερο για τον ελάχιστο πλέον στόχο. Απόδοση 2.25 να σκοράρει το πρώτο γκολ στην Τούμπα η ΑΕΚ.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι τα δυο τελευταία ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ανεξαρτήτως έδρας έληξαν Over 2.5 και η ιστορία δεν αποκλείεται να επαναληφθεί. Οι δύο πλευρές έχουν χάσει την αμυντική τους σταθερότητα. Ο ΠΑΟΚ στις 5 αγωνιστικές των playoffs μετράει ισάριθμα Over και Goal, ενώ η «Ένωση» έχει δεχθεί σε όλα τα παιχνίδια γκολ και έχει 3/5 Over. Απόδοση 2.50 το ματς να λήξει Goal και Over 2.5!

