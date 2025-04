Πώς είναι να σκοράρεις στα 17 σου μ' ένα φάουλ βγαλμένο από video game, στο υπερ-clasico του πλανήτη; Ο Φράνκο Μασταντουόνο πλέον το ξέρει καλά και η Ρίβερ Πλέιτ προετοιμάζεται ήδη για τη μεγαλύτερη πώληση της ιστορίας της.

Είναι από τα ονόματα που δύσκολα μπορεί κανείς να ξεχάσει, ή να μπερδέψει. Κάθε προσφώνηση, κάθε επιγραφή και μια ακόμα σφυρηλάτηση του επιθέτου του στο μνημονικό των φίλων της Ρίβερ Πλέιτ, οι οποίοι τον Ιανουάριο του 2024 υποδέχθηκαν στην πρώτη ομάδα ένα από τα πιο περίβλεπτα γηγενή ταλέντα της Ακαδημίας τους, ονόματι Φράνκο Μασταντουόνο.

Τότε, ήταν μόλις 16 ετών. Όχι ότι τώρα είναι πολύ περισσότερο δηλαδή. Το κοντέρ γράφει 17 έτη και 256 ημέρες, η τελευταία εξ αυτών η πιο αξιομνημόνευτη της καριέρας και της ζωής του. Πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστεί η μέρα που σκοράρεις σε ντέρμπι Ρίβερ Πλέιτ-Μπόκα Τζούνιορς;

I told you before that Franco Mastantuono has the minerals, but to score this free-kick from this distance against River Plate’s rivals Boca Juniors who are top of the league??? INSANE



What a player. Wow.



