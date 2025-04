Ένα... ιδιαίτερο πλάνο από το VAR Room προκάλεσε χαμό στη Βουλγαρία μετά τον αγώνα ανάμεσα στην ΤΣΣΚΑ και τη Λοκομοτίβ Σόφιας.

Σάλος προκλήθηκε στη Βουλγαρία κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ανάμεσα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας και τη Λοκομοτίβ Σόφιας για το πρωτάθλημα της χώρας. Λίγο πριν την έναρξη του ματς, οι κάμερες της μετάδοσης έκαναν την καθιερωμένη τους βόλτα από το VAR Room και «συνέλαβαν» τον χειριστή του VAR δίπλα στους δύο διαιτητές να... σκρολάρει αμέριμνος σε εφαρμογή στοιχηματικής εταιρείας!

VAR operator was betting during the match 🤦‍♂️🤯



An employee was caught on the broadcast of the Bulgarian match between CSKA and Lokomotiv: it was noticed that he was using a betting app. When he saw himself on live TV, the man quickly hid his phone.



