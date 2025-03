Ρονάλντο: «Έπαιζα Σάββατο στη Μαδρίτη, πήγαινα Παρίσι την Κυριακή για πάρτι, γυρνούσα πρωί Δευτέρας στις 9 για προπόνηση»

Μιλώντας σε podcast, ο Ρονάλντο θυμήθηκε τις ημέρες που ήτανε... παρτάκιας, αλλά και ένα αστείο περιστατικό από τα ποδοσφαιρικά του χρόνια με «δράστη» τον συμπαίκτη του στην εθνική Βραζιλίας, Βαμπέτα.

Πέρασαν αρκετά χρόνια από όταν ο Ρονάλντο κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, όμως το «Φαινόμενο» συνεχίζει να μοιράζεται ιστορίες από τα χρόνια που... όργωνε τα γήπεδα.

Ακόμη κι αν δεν πρόκειται για αμιγώς ποδοσφαιρικές ιστορίες, όπως αυτή που μοιράστηκε στην εκπομπή «Charla Podcast» ένα περιστατικό που αφορούσε τον συμπαίκτη του στην εθνική Βραζιλίας, Βαμπέτα.

«Έμεινε στο σπίτι μου και εγώ πήγα στην Βραζιλία. Εκεί είχα ένα κελάρι με 100 μπουκάλια κρασιού. Τα ήπιε όλα μέσα σε δύο εβδομάδες! Τελείωσε όλα τα μπουκάλια και άνοιξε και άλλα τελάρα που υπήρχαν στο διαμέρισμα μέχρι που βρήκε ένα που ήταν ξεχωριστό, του 1976 που το είχα αγοράσει σε εστιατόριο στο Παρίσι για 10.000 ευρώ. Εκείνος και οι φίλοι του το άνοιξαν και μας έδωσαν ένα πλαστικό κύπελλο. Μας είπε πως ήταν καυτό και έβαλε πάγο. Δεν μπορούσα να το πιστέψω γιατί, όπως είπα, ήταν απλώς ένα κρασί για επίδειξη».

Για τον ίδιο, ο Ρονάλντο εξομολογήθηκε ότι ήταν... παρτάκιας δίνοντας το «παρών» σε κάθε... δοθείσα ευκαιρία!

«Ήμουν σε όλα τα πάρτι! Θυμάμαι να παίζω με την Ρεάλ το Σάββατο και έπειτα να φεύγω για το Παρίσι. Περνούσα την Κυριακή εκεί και πήγαινα σε πάρτι για όλη τη νύχτα. Στις 7 το πρωί προλάβαινα το αεροπλάνο για Μαδρίτη και έφτανα στις 9, με την προπόνηση να αρχίζει στις 10. Το έκανα αυτό πολλές φορές! Ήμουν πάντα ανοιχτός στα πάρτι και φρόντιζα να είναι χαρούμενοι και όλοι οι άλλοι», ανέφερε ο Ρονάλντο.

Ronaldo names ex-teammate who ‘drank his whole wine cellar in two weeks’ https://t.co/hXoWiRTviD