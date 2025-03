Η μηχανή των γκολ που λέγεται Κριστιάνο Ρονάλντο δεν σταματά να σκοράρει ακόμα και στα 40 του χρόνια, φτάνοντας στην απόλυτη ισορροπία των γκολ που έχει πετύχει πριν και μετά του 30 του!

Το ταξίδι προς τα 1000 γκολ καριέρας συνεχίζεται για τον μοναδικό Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος δεν λέει να αφήσει το πόδι από το γκάζι παρά το ότι διανύει την 23η επαγγελματική σεζόν της καριέρας του.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ βρήκε δίχτυα σε ένα ακόμα ματς με την Αλ Νασρ, απέναντι στην Αλ Σαμπάμπ των Φατίχ Τερίμ και Ντανιέλ Ποντένσε το βράδυ της Παρασκευής (2-2) και έφτασε έτσι ήδη τα 10 γκολ στο 2025, συμπληρώνοντας 22 σερί ημερολογιακά έτη (2004) με διψήφιο αριθμό γκολ!

Το γκολ ήταν το υπ' αριθμόν 926 της μυθικής συλλογής του, απέχοντας 74 πλέον από τον απόλυτο στόχο. Ωστόσο, τα 926 γκολ αποτελούν έτσι κι αλλιώς ένα απολύτως ξεχωριστό ορόσημο που θα συμβεί μία και μοναδική φορά στην καριέρα του.

Συγκεκριμένα, ο Κριστιάνο έχει πετύχει πλέον την απόλυτη συμμετρία στον κατάλογο των γκολ του, σκοράροντας τον ίδιο αριθμό τερμάτων πριν και μετά τα 30 του χρόνια! Με το γκολ κόντρα στην Αλ Σαμπάμπ έφτασε τα 426 γκολ από την ημέρα που γιόρτασε τα πρώτα του «άντα» το 2015, όσα ακριβώς είχε σημειώσει μέχρι τότε από την αρχή της πορείας του το 2002 με συλλόγους και Εθνική!

Before 30: 463 goals

After 30: 463 goals



Before 30: 463 goals

After 30: 463 goals

Cristiano Ronaldo has doubled his total goal tally since turning 30