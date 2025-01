Εντυπωσιακή αναμένεται να είναι η παρουσίαση του Νεϊμάρ από τη Σάντος την ερχόμενη Παρασκευή (31/01), καθώς ο Βραζιλιάνος θα προσγειωθεί στο γήπεδο με... ελικόπτερο!

Η μεγάλη επιστροφή του Νεϊμάρ στη Βραζιλία για λογαριασμό της Σάντος θεωρείται θέμα ωρών. Ο 32χρονος ετοιμάζεται να γυρίσει στην ομάδα που έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα, αφού έχει μείνει ελεύθερος από την Αλ Χιλάλ.

Μάλιστα, το μεγάλο... comeback του Νεϊμάρ αναμένεται να είναι άκρως εντυπωσιακό και η παρουσίασή του από τον σύλλογο θα γίνει δια αέρος! Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Βραζιλία, ο ποδοσφαιριστής θα προσγειωθεί στην «Vila Belmira» της Σάντος με ελικόπτερο την ερχόμενη Παρασκευή (31/01)!

Μία αν μη τι άλλο φαντασμαγορική εκδήλωση, αλλά αυτή δεν θα είναι η πρώτη φορά που ο Βραζιλιάνος θα φτάσει στο γήπεδο με τη συγκεκριμένη μέθοδο. Το 2019 είχε εμφανιστεί σε προπόνηση της εθνικής Βραζιλίας κατεβαίνοντας από ένα μαύρο ελικόπτερο της Mercedes.

Neymar showed up to Brazil training in his own branded helicopter



(via @sntvstory) pic.twitter.com/lFgVJynMPs