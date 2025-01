Ο Νεϊμάρ ολοκλήρωσε επίσημα το άδοξο πέρασμά του από τη Σαουδική Αραβία μένοντας ελεύθερος από την Αλ Χιλάλ και πλέον μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγαπημένη του Σάντος έπειτα από 12 χρόνια.

Το κεφάλαιο «Σαουδική Αραβία» έληξε και επίσημα για τον Νεϊμάρ, ο οποίος αποτελεί παρελθόν από την Αλ Χιλάλ κι ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή στην ομάδα της καρδιάς του, τη Σάντος.

Μετά από ενάμιση χρόνο, επτά συμμετοχές, συνολικά 428 αγωνιστικά λεπτά και πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς του, ο «Νέι» έμεινε κι επίσημα ελεύθερος από τον σαουδαραβικό σύλλογο, σε ένα deal που έψαχναν το τελευταίο διάστημα και οι δύο πλευρές.

Al Hilal and Neymar Jr. have agreed to terminate the player’s contract by mutual consent.



Thank you and good luck,Neymar 💙 pic.twitter.com/9edCVWBGop