Ο Στίβεν Τζέραρντ ανακοίνωσε ότι θα γίνει παππούς, καθώς η κόρη του περιμένει παιδί με τον γιο του περιβόητου «Δουβλινέζου Λίαμ», που έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση για παράνομη οπλοκατοχή.

Ο Στίβεν Τζέραρντ είναι έτοιμος να υποδεχθεί το πρώτο του εγγόνι, όντας μόλις 44 ετών. Ο ίδιος μέσω story στο Instagram του αναδημοσίευσε την ανακοίνωση της κόρης του, Λίλι-Έλα, γράφοντας παράλληλα ότι ανυπομονεί να αναλάβει αυτόν τον νέο ρόλο.

Η 20χρονη κόρη του θρύλου της Λίβερπουλ τα τελευταία χρόνια είναι σε σχέση με τον γόνο μιάς αρκετά αμφιλεγόμενης οικογένειας. Ο Λι Μπερν, όπως αποκάλυψε η Mirror, είναι γιος ενός ευρέως γνωστού Ιρλανδού γκάνγκστερ, που ονομάζεται «Δουβλινέζος Λίαμ» και στο παρελθόν έχει βρεθεί αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη λόγω της ενασχόλησής του με παρανομίες τη νύχτα.

Ο «συμπέθερος» του Τζέραρντ έχει μάλιστα καταδικαστεί σε πενταετή φυλάκιση για συνωμοσία και εμπόριο όπλων, όμως πλέον κυκλοφορεί ελεύθερος έχοντας εκτίσει το μεγαλύτερο μέρος της ποινής του. Παρά το περίπλοκο παρελθόν της οικογένειάς του, ο σύντροφος της Λίλι-'Ελα δεν σχετίζεται με αντίστοιχες πράξεις και ουδέποτε έχει απασχολήσει τις Αρχές, όπως αναφέρει η αγγλική ιστοσελίδα.

Steven Gerrard's daughter is expected a child with the son of jailed gangster 👩‍🍼



And the Liverpool icon has now responded: https://t.co/5YU2wRQvVK pic.twitter.com/K2JwrCH1QV