Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βουλγαρία, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας κατέθεσε επίσημη πρόταση στην ΑΙΚ Στοκχόλμης, για να κάνει δικό της τον Ιωάννη Πίττα.

Ο «ντόρος» γύρω από την περίπτωση του Ιωάννη Πίττα και τον επόμενο σταθμό της ποδοσφαιρικής του καριέρας συνεχίζεται διαρκώς, με όλο και περισσότερες ομάδες να συνδέονται με την περίπτωσή του.

Προ λίγων ημερών, αναφορές στη Σουηδία έκαναν λόγο για ενδιαφέρον της Σενζέν Πενγκ Σίτι, ομάδας που ανήκει στο παγκοσμίου βεληνεκούς City Group, ενώ οι πληροφορίες που τον συνδέουν με τον Ολυμπιακό, επίσης πληθαίνουν.

Παρόλα αυτά, νέα ρεπορτάζ, αυτή τη φορά από τη Βουλγαρία, κάνουν λόγο για τη ΤΣΣΚΑ Σόφιας, η οποία κατέθεσε επίσημη πρόταση για τον Κύπριο επιθετικό στην ΑΙΚ Στοκχόλμης.

CSKA-Sofia have made an official bid for AIK Stockholm striker and Cyprus international Ioannis Pittas



The Reds have also offered Dinamo Minsk €650,000 + 10% sell-on fee for 21-year-old goalkeeper Fyodor Lapoukhov. According to various reports in Belarus, Dinamo will accept it pic.twitter.com/1tyBFYvPho