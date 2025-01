Σε μια αυθόρμητη κίνηση που κέρδισε τις καρδιές όλων, ο Κριστιάνο Ρονάλντο σταμάτησε τον φύλακα ασφαλείας για να υπογράψει τη φανέλα ενός μικρού του θαυμαστή.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο για άλλη μια φορά έδειξε το μεγαλείο του εκτός γηπέδου. Όταν ένας φύλακας προσπάθησε να σταματήσει ένα παιδί που ήθελε να του ζητήσει αυτόγραφο, ο Cr7 τον σταμάτησε και είπε: «Άφησέ το παιδί».

Μια απλή, αλλά πολύ ανθρώπινη κίνηση, που δείχνει γιατί παραμένει πρότυπο για μικρούς και μεγάλους.

Cristiano Ronaldo told the security guard to leave the kid alone so he could get his shirt signed 🥹 (IG: mahboube.photographer) pic.twitter.com/2yZKvyB1m1