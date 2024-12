Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βραβεύτηκε στα Globe Soccer Awards και μίλησε για πρώτη φορά για τα σχέδιά του μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επιμένει να λέει πως δεν πρόκειται να κρεμάσει τα παπούτσια του όσο αισθάνεται τη δύναμη του κινήτρου του, όμως φαίνεται πως όσο βαδίζει προς τα 39 του χρόνια, έχει αρχίσει να σκέφτεται την επόμενη ημέρα. Ο CR7 μάλιστα, μίλησε για πρώτη φορά για τα πλάνα του μετά το ποδόσφαιρο!

Ο Πορτογάλος βραβεύτηκε στα Globe Soccer Awards ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στη Μέση Ανατολή και αποκάλυψε πως όταν αποσυρθεί δεν θέλει σε καμία περίπτωση να γίνει προπονητής, αλλά ιδιοκτήτης ενός συλλόγου!

Amanda Davies sits down with Cristiano Ronaldo and Thibaut Courtois at the 19th Dubai International Sports Conference 🎤✨ pic.twitter.com/nK9txOI1Xe