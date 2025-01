Ιστορία στο Άρσεναλ - Νιούκαστλ: Ο διαιτητής θα ανακοινώνει στους θεατές τις αποφάσεις του VAR

Το Άρσεναλ-Νιούκαστλ για την ημιτελική φάση του League Cup (7/1) θα γίνει το πρώτο ματς όπου ο διαιτητής θα έχει τη δυνατότητα να ανακοινώνει στους θεατές τις αποφάσεις του VAR.

Στην αναμέτρηση ανάμεσα σε Άρσεναλ και Νιούκαστλ για τα ημιτελικά του League Cup (7/1,22:00), θα πραγματοποιηθεί μία ιστορική αλλαγή για το αγγλικό ποδόσφαιρο, καθώς πλέον οι αποφάσεις που λαμβάνει ο VAR θα μπορούν να ανακοινωθούν στον κόσμο που βρίσκεται στο γήπεδο. Πιο συγκεκριμένα, όπως έκαναν γνωστό με ανάρτησή τους οι Κανονιέρηδες, ο διαιτητής της αναμέτρησης θα εξηγεί στον κόσμο την ετυμηγορία του VAR, χωρίς όμως να εισέρχεται σε λεπτομέρειες για τις μεταξύ τους συζητήσεις.

Επιπλέον, ο ρέφερι θα μπορεί να μιλάει στους θεατές και μετά το onfield review, σε περιπώσεις που έχει εντοπίσει χέρι ή έχει γίνει οφσάιντ.

Η Άρσεναλ έκανε λόγο για μία αλλαγή που εξυπηρετεί τη διαφάνεια στο ποδόσφαιρο του Νησιού, ενώ θα κάνει τον κόσμο να αισθάνεται περισσότερο μέρος του παιχνιδιού.

The EFL have announced there will be a new process for how VAR operates during the two legs of our Carabao Cup semi-final against Newcastle United 🗞️