Σύμφωνα με το Sky Sports, ο Σον Ντάις είναι πολύ κοντά στην πόρτα της εξόδου από την Έβερτον μετά την ήττα από την Μπόρνμουθ.

Η απειλή του υποβιβασμού συνεχίζει να κυνηγάει την Έβερτον, η οποία βίσκεται στη 16 θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League. Τα Ζαχαρωτά έχασαν με 1-0 στην έδρα της Μπόρνμουθ και η νέα διοίκηση αναζητά το τι πάει λάθος και τα όσα πρέπει να αλλάξουν προκειμένου να σωθεί η ομάδα.

Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε το Sky Sports, ο Νταν Φρίντκιν και οι συνεργάτες του θα επανεξετάσουν το ρόλο του Σον Ντάις και θα αξιολογήσουν το αν μπορεί να συνεχίσει να βρίσκεται στην άκρη του πάγκου του συλλόγου. Το μέλλον του 53χρονου Άγγλου θα κριθεί μέσα στο επόμενο σαββατοκύριακο, όμως με βάση τα τωρινά δεδομένα, η θέση του είναι ιδιαίτερα επισφαλής.

Ο Σον Ντάις ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Έβερτον τον Ιανουάριο του 2023 και το συμβόλαιό του θα ισχύει μέχρι το καλοκαίρι του 2025. Ωστόσο, αν κριθεί απαραίτητο θα τον αποδεσμεύσουν άμεσα.

Everton's new owners have been assessing the clubs' direction and the future of manager Sean Dyche over the weekend, Sky Sports News understands 👇 pic.twitter.com/rBQRKbzArz