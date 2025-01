Πρωτοφανές περιστατικό στην Πορτογαλία: Σημάδεψαν με... γάλα τη γραμμή του τέρματος ελλείψει ασβέστη (vid)

Ένα πραγματικά πρωτόγνωρο περιστατικό συνέβη στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, όταν οι άνθρωποι της Ολιβεϊρένσε «έβαψαν» με... γάλα τη γραμμή της εστίας, ελλείψει ασβέστη!

Το γάλα έδωσε τη λύση στην αναμέτρηση της Ολιβεϊρένσε με την Φελγκέιρας για την δεύτερη κατηγορία του Πορτογαλικού ποδοσφαίρου (05/01)!

Πιο συγκεκριμένα, οι φροντιστές του γηπέδου ξέμειναν από ασβέστη με αποτέλεσμα να προσφύγουν σε μία... πρωτοποριακή λύση, χρησιμοποιώντας γάλα για να σημαδέψουν την γραμμή της εστίας που είχε ξεβάψει!

Το χρώμα είχε ξεφτίσει εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων που πλήττουν διάφορες περιοχές της χώρας, με τους φροντιστές ωστόσο να βγάζουν... άσο από το μανίκι τους γεμίζοντας το ειδικό μηχάνημα με γάλα αντί για ασβέστη, προκειμένου η αναμέτρηση να μπορέσει να διεξαχθεί.

