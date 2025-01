Σε συνέντευξη που παραχώρησε, ο Κριστιάνο Ρονάλντο μίλησε για το ταξίδι του στη Saudi Pro League και τις φιλοδοξίες του με την Αλ Νασρ όσον αφορά το μέλλον.

Έχουν περάσει δύο χρόνια από όταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε από την δεύτερη θητεία του στην Μάντσεστερ Γιουνάιτειντ και υπέγραψε στην Αλ Νασρ της Σαουδικής Αραβίας.

Το συμβόλαιό του στον σύλλογο λήγει τον Ιούνιο του 2025, με τον Ρονάλντο να δηλώνει χαρούμενος με τη ζωή στη Σαουδική Αραβία, σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε, ενώ μοιράστηκε και τις φιλοδοξίες που ο ίδιος έχει με τη φανέλα της Αλ Νασρ.

«Είμαι χαρούμενος, εγώ και η οικογένειά μου. Η ζωή είναι καλή, όπως και το ποδόσφαιρο. Θέλω περισσότερα, πιστεύω ότι αυτή θα είναι μια καλή χρονιά για την Αλ Νασρ. Ατομικά και συλλογικά εξακολουθούμε να βελτιωνόμαστε.

Είναι δύσκολο να παίζεις απέναντι σε ομάδες όπως η Αλ Χιλάλ και η Αλ Ιτιχάντ, αλλά είμαστε εδώ και αγωνιζόμαστε. Για εμένα, το πιο σημαντικό πράγμα είναι να είσαι επαγγελματίας, να προσπαθείς σκληρά, να σέβεσαι τον σύλλογο και το συμβόλαιό σου και να πιστεύεις ότι τα πράγματα θα αλλάξουν, ώστε η Αλ Νασρ να προσπαθήσει να κερδίσει περισσότερους τίτλους. Ήταν φανταστικό ότι κατέκτησα τρόπαιο στην πρώτη μου σεζόν εδώ και θέλω να βοηθήσω περισσότερο την ομάδα μου. Το Champions League Ασίας είναι κάτι που σίγουρα θέλω να πάρω με την Αλ Νασρ», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πορτογάλος σούπερ σταρ.

