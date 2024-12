Η Ατλέτικο Μινέιρο «συνδέθηκε» με τον Αλμέιδα, αλλά τελικά πήρε τον Κούκα

Η Ατλέτικο Μινέιρο, για τον πάγκο της οποίας γράφτηκε το όνομα του Αλμέιδα τις προηγούμενες μέρες, ανακοίνωσε την πρόσληψη του Κούκα, ο οποίος έρχεται στην ομάδα για τέταρτη φορά στην καριέρα του.

Η Ατλέτικο Μινέιρο, που βρισκόταν σε αναζήτηση προπονητή από το φινάλε του πρωταθλήματος της Βραζιλίας και τις τελευταίες μέρες «συνδέθηκε» με κείνη το όνομα του Ματίας Αλμέιδα της ΑΕΚ, άσχετα αν τελικά εκείνος φάνηκε να μην ενδιαφέρεται, κατέληξε στον άνθρωπο που θα βρίσκεται στην άκρη του πάγκου της για τη νέα σεζόν, αφού υπέγραψε τον «πιο επιτυχημένο προπονητή στην ιστορία του συλλόγου».

Ο λόγος για τον 61χρονοι Βραζιλιάνο Κούκα, ο οποίος θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία του βραζιλιάνικου κλαμπ για τέταρτη φορά στην καριέρα του (Αυγ 2011-Δεκ. 2013, Μαρτ. 2021 - Δεκ. 2021, Ιουλ. 2022-Νοεμβρ. 2022).

Στο παρελθόν έχει οδηγήσει την ομάδα τόσο στην κατάκτηση ενός εγχώριου τρεμπλ το 2021 (πρωτάθλημα, Κύπελλο και Μινέιρο) όσο και στην κατάκτηση του Κόπα Λιμπερταδόρες το 2013, αλλά και δύο πρωταθλημάτων τις χρονιές 2012 και 2013, με την ομάδα να μετράει συνολικά έξι τρόπαια επί των ημερών του.

Η ανακοίνωση της Ατλέτικο Μινέιρο:

Técnico mais vitorioso da história do Clube, Cuca está de volta ao Galo! 🐓



Esta será a quarta passagem do treinador pelo Atlético, onde comandou o time em grandes conquistas como o Triplete de 2021 (Brasileirão, Copa do Brasil e Mineiro) e a Libertadores de 2013, além dos… pic.twitter.com/MOkWNBU0jB