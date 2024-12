Στη Βοσνία οπαδοί των δύο μεγάλων ομάδων ήρθαν στα χέρια στη μέση του δρόμου, χρησιμοποιώντας ρόπαλα και σφυριά, προκαλώντας τρόμο στους περαστικους.

Η πόλη του Σαράγεβο συγκλονίστηκε από ένα ανατριχιαστικό επεισόδιο βίας, όταν οπαδοί των δύο μεγαλύτερων ομάδων, της Σαράγεβο και της Ζελέζνιτσαρ, πιάστηκαν στα χέρια, δημιουργώντας σκηνές χάους και τρόμου στους περαστικούς.

Η μάχη, η οποία εξελίχθηκε σε κάτι πολύ πιο σοβαρό από απλή αντιπαράθεση, περιλάμβανε τη χρήση ρόπαλων και σφυριών, σοκάροντας όσους την παρακολούθησαν.

Το video τραβήχτηκε από έναν περαστικό μέσα από το αυτοκίνητό του και έκανε το γύρο του διαδίκτυου, αποτυπώνοντας τη βαρβαρότητα του περιστατικού, προκαλώντας αποτροπιασμό σε όλους.

21.12.2024🇧🇦Horde Zla vs The Maniacs, The Horde zla, with twice as many people, attacked the Maniacs. However, the Maniacs fought back and held their ground, even though the Horde zla had more weapons. Click for more here: https://t.co/bEkBwWrhX9 pic.twitter.com/QVvd0uvWTg