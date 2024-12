Ο Νεϊμάρ έχει δημιουργήσει μια εκπληκτική βάση ακολούθων στο Instagram, με εκατομμύρια ανθρώπους να παρακολουθούν τον

λογαριασμό του για να δουν από μια απλή ανάρτηση από ένα τοπίο μέχρι τις εκκεντρικά του ντυσίματα . Διαθέτει επίσης προφίλ στο TikTok που ξεπερνά τους 33 εκατομμύρια ακολούθους.

Με περισσότερους ακολούθους από τον πληθυσμό της Βραζιλίας, δεν προκαλεί έκπληξη ότι ο 32χρονος σταρ έχει εξελιχθεί σε μια σημαντική προσωπικότητα. Είναι σε θέση πια να εκφέρει και πολιτικό λόγο για τα όσα συμβαίνουν στη χώρα του. Όπως φάνηκε και κατά τις εθνικές εκλογές του 2022 στη Βραζιλία. Ο ποδοσφαιριστής της Αλ Χιλάλ, υποστήριξε με ένα βίντεο τον υποψήφιο πρόεδρο Ζαΐρ Μπολσονάρο, χορεύοντας σε ρυθμούς του προεκλογικού τραγουδιού.

Η παρουσία του Νεϊμάρ στα social media έχει ξεπεράσει τα όρια του ποδοσφαίρου. Έχει βρει μια πλατφόρμα όπου εκφράζει το προσωπικό του στυλ, τις πολιτικές του απόψεις , τις κατά καιρούς on and off σχέσεις του και, φυσικά, την αδιαμφισβήτητη γοητεία του τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.