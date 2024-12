Ο Ματίας Πογκμπά καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τριών ετών, εκ των οποίων τα δύο με αναστολή, για απόπειρες εκβιασμού κατά του αδερφού του, Πολ.

Η ετυμηγορία στην πολύκροτη δίκη για την «υπόθεση Πογκμπά» εκδόθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (19/12), με τον αδερφό του Πολ Πογκμπά, Ματίας, να καταδικάζεται σε τρία χρόνια φυλάκισης, εκ των οποίων τα δύο με αναστολή.

Λίγες εβδομάδες πριν, η Εισαγγελία είχε ζητήσει τη φυλάκιση και των έξι εμπλεκόμενων που κατηγορούνταν για εκβιασμό και απόπειρες εκβιασμού κατά του Γάλλου ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε κατηγορήσει τον αδερφό του για απόπειρα εκβιασμού 13 εκατ. ευρώ, προσφεύγοντας στη δικαιοσύνη.

Συγκεκριμένα, ο Ματίας Πογκμπά κρίθηκε ένοχος για οργανωμένο εκβιασμό και απόπειρα εκβιασμού, καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκισης από τα οποία τα δύο θα είναι με αναστολή και το υπόλοιπο της ποινής για το εκτίσει υπό τη μορφή της κατ'οίκον κράτησης με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Επιπλέον, του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ, ενώ ο δικηγόρος του ανέφερε ότι θα ασκήσει έφεση από την πλευρά του πελάτη του.

