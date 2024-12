Το ζεύγος Μπέκαμ κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις κατά την παρουσία του στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, με πολλούς να υποθέτουν πως πλησιάζει η ώρα για τον 49χρονο να λάβει τον τίτλο του «Sir».

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις κατά την παρουσία του στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, ως καλεσμένος του παλατιού για τον ρόλο του ως πρεσβευτής για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2022. Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του και σχεδιάστρια μόδας, Βικτόρια Μπέκαμ, το ζεύγος κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις κατά την επίσκεψή του το παλάτι, βάζοντας παράλληλα φωτιά στις φημολογίες που θέλουν τον Άγγλο να λαμβάνει σύντομα τον τίτλο του «Sir».

Οι συγκεκριμένες φήμες πηγάζουν από το γεγονός πως η πρόσκληση ήταν μυστική και απευθυνόταν μονάχα σε συγκεκριμένα πρόσωπα, αν και ο Μπέκαμ έχει βρεθεί και στο παρελθόν σε παρόμοιες εκδηλώσεις στο παλάτι. Παρών στην εκδήλωση ήταν επίσης ο Βασιλιάς Κάρολος με τη Βασίλισσα Καμίλα, ο Εμίρης του Κατάρ μαζί με τη σύζυγό του, καθώς και το δεξί του χέρι και πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν, Νασέρ Αλ Κελαϊφί, ο οποίος μάλιστα είχε την ευκαιρία να τα πει από κοντά με τον Μπέκαμ.

Οι δυο άνδρες άλλωστε μοιράζονται κι ένα παρελθόν από την κοινή τους θητεία στην Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία αποτέλεσε και τον τελευταίο σταθμό της καριέρας του παλαίμαχου Άγγλου χαφ.

Η παρουσία του πάντως στο παλάτι ήταν αρκετή για να ξεκινήσει ένα... γαϊτανάκι φημών για τον ίδιο και τη σχέση του με το παλάτι, με πολλούς στα social media να τονίζουν πως πλησιάζει η ώρα για να λάβει τον τίτλο του «Sir David Beckham», όπως έλαβε και ο προπονητής του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άλεξ Φέργκιουσον.

David and Victoria Beckham were among famous faces as the King hosted the Emir of Qatar at a state banquet at Buckingham Palace.https://t.co/nGt07fohkU pic.twitter.com/sNVOGaUZA6