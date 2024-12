Τοπικοί οργανισμοί υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ισχυρίζονται ότι 135 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τα τραγικά επεισόδια σε ποδοσφαιρικό αγώνα στη Γουινέα, αριθμός πολύ μεγαλύτερος από τον επίσημο.

Τον γύρο του κόσμου είχαν κάνει οι τραγικές εικόνες χάους από την Ν'Ζερεκόρε της νοτιοανατολικής Γουινέας πριν από λίγα 24ωρα, μετά τις βίαιες συγκρούσεις οπαδών και αστυνομίας κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα.

Τα επεισόδια φαίνεται πως ξεκίνησαν μετά από μία αμφιλεγόμενη απόφαση του διαιτητή της αναμέτρησης, η οποία προκάλεσε την εισβολή των φιλάθλων μέσα στον αγωνιστικό χώρο και την χρήση χημικών από την πλευρά των αστυνομικών.

Και ενώ η στρατιωτική κυβέρνηση της χώρας έκανε λόγο για 56 θύματα, τοπικός οργανισμός υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ισχυρίζεται πως ο αριθμός των νεκρών είναι πολύ μεγαλύτερος και φτάνει τουλάχιστον τους 135. Το ακόμη πιο τραγικό της υπόθεσης, είναι ότι τα περισσότερα θύματα είναι παιδιά.

