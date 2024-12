Εικόνες-σοκ από τη Γουινέα: Εκατοντάδες θύματα μετά από συμπλοκές σε ποδοσφαιρικό αγώνα (vid)

Σοκαριστικές εικόνες έρχονται από τη νοτιοανατολική Γουινέα, όπου εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε συμπλοκές μεταξύ οπαδών κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού τουρνουά.

Μια τραγική σειρά γεγονότων οδήγησε στο θάνατο εκατοντάδων ατόμων στους δρόμους της Ν'Ζερεκόρε της Γουινέας. Κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα αφιερωμένου στο δικτάτορα της χώρας, ξέσπασαν βίαια επεισόδια με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οπαδοί που ενεπλάκησαν σε αυτά, αλλά και κόσμος που βρισκόταν στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου. Οι εικόνες που έρχονται από τη συμπλοκή αυτή είναι συγκλονιστικές.

Γιατρός ανέφερε ότι το νοσοκομείο έχει γεμίσει από πτώματα, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση στα νεκροτομεία είναι εκτός ελέγχου. Υπολογίζεται ότι οι νεκροί ανέρχονται περίπου στους 100, ενώ άλλοι μιλούν για δεκάδες ακόμα θύματα που δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα αποτύπωσαν την τραγωδία αυτή, δείχνοντας ανθρώπους στο έδαφος καθώς και σκηνές απόλυτου πανικού έξω από το γήπεδο.

Ο αριθμός των θυμάτων δείχνει ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έχουν εκτυλιχθεί στο ποδόσφαιρο.

Η ένταση φέρεται να ξεκίνησε μετά από μια αμφιλεγόμενη απόφαση διαιτητή, που προκάλεσε την εισβολή φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο. Ακολούθησαν επιθέσεις σε τοπικό αστυνομικό τμήμα, με αναφορές για βανδαλισμούς και φωτιές από οπαδούς.

Ο αγώνας ήταν μέρος ενός τουρνουά προς τιμήν του στρατιωτικού ηγέτη της χώρας, Μαμαντί Ντουμπουγιά, ο οποίος κατέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα το 2021. Έκτοτε, η πολιτική αστάθεια της Γουινέας συνεχίζει να επιβαρύνει τη χώρα, με τη φτώχεια και την καταπίεση να κυριαρχούν. Το τραγικό περιστατικό στη Ν'Ζερεκόρε υπογραμμίζει τη βαθιά κρίση που βιώνει το έθνος που πενθεί για μια ακόμα τραγωδία.

❗️🇬🇳 - At least 100 people lost their lives in violent clashes between rival fans during a football match in N'zerekore, Guinea.



This tragic event, which occurred at the end of a game, resulted in hundreds of fatalities. Medical sources confirmed… pic.twitter.com/xV3COoViUE