O Μάνουελ Νόιερ έζησε μια πρωτόγνωρη στιγμή στην καριέρα του. Καθώς στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης της Μπάγερν επί της Λεβερκούζεν, αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα για πρώτη φορά στην καρίερα του.

Η Μπάγερν Μονάχου υποδέχθηκε τη Λεβερκούζεν στην «Αλιάνζ Αρίνα» για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Γερμανίας, σε μια αναμέτρηση που σημαδεύτηκε από μια πρωτόγνωρη στιγμή για τον Μάνουελ Νόιερ. Στο 17ο λεπτό, ο θρυλικός τερματοφύλακας των Βαυαρών άφησε την ομάδα του με δέκα παίκτες, καθώς αντίκρισε την πρώτη κόκκινη κάρτα της καριέρας του μετά από φάουλ πάνω στον Φριμπόνγκ.

MANUEL NEUER RECEIVES HIS FIRST EVER RED CARD FOR CLUB OR COUNTRY FOR THIS HIT HE LAID ON JEREMIE FRIMPONG pic.twitter.com/aq3XbDvQYM