Τα «καυτά» σερί της ελληνικής Πέμπτης!

Ο Ολυμπιακός ψάχνει την πρώτη νίκη στη Ρουμανία, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έχουν αντιπάλους στα μέτρα τους για την πρώτη νίκη, ενώ στο Champions League ξεχωρίζει η παράδοση της Μπάγερν και οι… ασίστ του Σαλάχ.

Μετά τη μεγάλη του νίκη στο ντέρμπι επί της ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Ρουμανία, όπου ηττήθηκε και στις 3 προηγούμενες επισκέψεις του (τελευταία από αυτές το μακρινό 1984, όταν ηττήθηκε με 1-0 από την Κραϊόβα). Τώρα, αντίπαλός του θα είναι η FCSB, που έχει κερδίσει τα 13 από τα 20 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της στο Europa League.

Φέτος, μάλιστα, η ομάδα του Χαραλάμπους κέρδισε και τα 2 στο Βουκουρέστι, με συνολικό σκορ 6-1. Οι «ερυθρόλευκοι», πάντως, δείχνουν να βρίσκουν τον καλό τους εαυτό και στην Ευρώπη έχουν κερδίσει τα 4 από τα 6 ματς που έδωσαν μακριά από το γήπεδό τους, επίδοση που είναι η ίδια με τα 28 προηγούμενα! Με τη… φόρα από το ντέρμπι, το διπλό προσφέρεται στο 2.30.

Ο Ολυμπιακός, φυσικά, θα χρειαστεί και τα γκολ του Ελ Κααμπί, αν θέλει να πάρει τους 3 βαθμούς και να κάνει ακόμα ένα βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Ο Μαροκινός έχει πετύχει 18 γκολ σε 19 αναμετρήσεις στην Ευρώπη με τον Ολυμπιακό και έχει τη δυνατότητα να γίνει μόλις ο 3ος παίκτης, που σκοράρει 20+ ευρωπαϊκά τέρματα για ελληνική ομάδα μετά τους Σαραβάκο (23) και Βαζέχα (21). Σε απόδοση 2.60 να βρει δίχτυα ο Ελ Κααμπί οποιαδήποτε στιγμή.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να ψάχνει την πρώτη του νίκη στο Conference League και υποδέχεται την Ελσίνκι, με στόχο να μείνει ζωντανός στη μάχη της πρόκρισης. Οι «πράσινοι» δεν έχουν κερδίσει κανένα από τα 8 τελευταία ευρωπαϊκά τους παιχνίδια, χάνοντας τα 6, παρόλο που βρήκαν δίχτυα σε 7 από αυτά.

Στα μέτρα του είναι το παιχνίδι, καθώς η Ελσίνκι έχει κερδίσει μόλις 2 από τα 36 τελευταία εκτός έδρας ματς στην Ευρώπη, ενώ φέτος έχει πετύχει μόλις 1 γκολ, δείχνοντας μεγάλη αστοχία σε σχέση με τα 3,9 xG της. Με το νέο γρήγορο και εύκολο Build A Bet, παίρνουμε απόδοση 1.91 στον συνδυασμό του 1 με το N/G.

Conference League action returns this week 🍿



Which game are you looking forward to? 👀#UECL pic.twitter.com/rsii4M1m4O — UEFA Conference League (@europacnfleague) November 25, 2024

Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην παγωμένη Ρίγα, ψάχνοντας την πρώτη του νίκη στο Champions League. Ο «Δικέφαλος» θα πρέπει να παλέψει και το κρύο, αλλά και την κακή εικόνα που δείχνει στη διοργάνωση, έχοντας κερδίσει μόλις 1 από τα 14 τελευταία παιχνίδια στη διοργάνωση (4-1 την Αϊντχόφεν εντός έδρας τον Νοέμβριο του 2020).

Οι γηπεδούχοι, πάντως, δεν τα πηγαίνουν και πολύ καλύτερα, καθώς αναζητούν ακόμα την πρώτη τους νίκη σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης ύστερα από 10 προσπάθειες (με 6 ήττες). Μόνο η Βέντσπιλς είχε χειρότερο ρεκόρ ανάμεσα στις ομάδες από τη Λετονία (12 παιχνίδια χωρίς νίκη). Στο 1.75 προσφέρεται το διπλό.

Man Utd beat PAOK in the UEFA Europa League thanks to Amad's brace 🔴 pic.twitter.com/kasT10v9Dg — Premier League (@premierleague) November 7, 2024



Μεγάλα ματς στο Champions League

Το μεγαλύτερο ματς της αγωνιστικής στο Champions League διεξάγεται στο Λίβερπουλ, όπου η πρωτοπόρος της Premier League φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι reds παραμένουν η μοναδική ομάδα με το 100% στη διοργάνωση, έχοντας κερδίσει και τα παιχνίδια τους. Μόνο μία φορά στην ιστορία τους αυτό το σερί έφτασε στις 5 νίκες, τη σεζόν 2021-22. Στο 1.98 προσφέρεται ο άσος.

Άλλωστε, η Ρεάλ δεν διανύει τις καλύτερες μέρες, έχει πολύ σημαντικά κενά στην άμυνα και γνώρισε την ήττα στα 2 από τα 3 τελευταία της ματς στη διοργάνωση. Τόσες ήττες είχε υποστεί στα 28 προηγούμενα παιχνίδια της, ενώ ποτέ στην ιστορία της δεν έχει συμπληρώσει 3 διαδοχικές ήττες σε φάση ομίλων. Θα δείξει τον γνωστό της χαρακτήρα, αποφεύγοντας την ήττα αυτή τη φορά; Σε απόδοση 1.78 η διπλή ευκαιρία Χ2.

Από εκεί και πέρα, τα μισά γκολ τη Λίβερπουλ φέτος στο Champions League έχουν σημειωθεί έπειτα από σέντρες (τα 5 από τα 10), επίδοση που είναι η κορυφαία στη διοργάνωση. Ο Σαλάχ έχει δώσει ασίστ με αυτόν τον τρόπο και στις 3 τελευταίες περιπτώσεις (μία με την Μπολόνια, δύο με τη Λεβερκούζεν). Σε απόδοση 3.50 να μοιράσει ο Σαλάχ τουλάχιστον 1 ασίστ.

Mo Salah vs Bayer Leverkusen



• 26/30 passes

• 5 chances created (1st)

• 2 assists (1st)

• 2 big chances created (1st)

• 3 shots



Sublime. 4 assists in the Champions League this season - more than any other player. pic.twitter.com/hIdI0Zv15o — LFC Stats (@LFCData) November 5, 2024

Τέλος, η Ρεάλ έχει βρεθεί μπροστά στο σκορ στη διοργάνωση μόλις στο 12% του συνολικού χρόνου των αναμετρήσεών της, ενώ η Λίβερπουλ μπροστά στο σκορ στο 64% των δικών της αντίστοιχα. Αυτά τα ποσοστά είναι το χειρότερο και το καλύτερο φέτος. Σε απόδοση 1.40 να προηγηθεί η Λίβερπουλ οποιαδήποτε στιγμή.

Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Μπρεστ, τρέχοντας νικηφόρο σερί 3 αγώνων στο Champions League. Τους κέρδισε, μάλιστα, όλους με 3+ γκολ διαφορά. Η τελευταία ομάδα που το έκανε για 4 διαδοχικά παιχνίδια είναι η Μπάγερν το 2021. Σε απόδοση 2.05 βρίσκουμε το Build A Bet στοίχημα με συνδυασμό του 1 & Over 3,5, έστω κι αν η Μπρεστ συνεχίζει αήττητη στη διοργάνωση και θα προσπαθήσει να ισοφαρίσει το ρεκόρ της Μπορντό από το 2000 (αήττητη στις 4 πρώτες αγωνιστικές).

Οι Καταλανοί, μάλιστα, έχουν πετύχει τα περισσότερα γκολ στη διοργάνωση στο διάστημα 30-45’ (5 τέρματα) και σε απόδοση 2.15 προσφέρεται η επιλογή να σκοράρει η Μπαρτσελόνα στο συγκεκριμένο διάστημα. Από εκεί και πέρα, ο Λεβαντόφσκι συνεχίζει να σκοράρει ασταμάτητα με τη φανέλα των «μπλαουγκράνα» και χρειάζεται ακόμα ένα γκολ, για να φτάσει τα 100 στο Champions League, κάτι που έχουν καταφέρει μόλις δύο παίκτες πριν τον Πολωνό: οι Κριστιάνο Ρονάλντο (140) και Μέσι (129). Στο 3.30 να ανοίξει το σκορ ο Λεβαντόφσκι.

Musiala scores the winner against Benfica 💫#UCL pic.twitter.com/pEO5ryBgpl — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 6, 2024



Εξαιρετική παράδοση δημιουργεί η Μπάγερν στις αναμετρήσεις με την Παρί, καθώς έχει κερδίσει και τις 3 τελευταίες για το Champions League. Η μοναδική ομάδα που έχει κερδίσει 4 σερί φορές τους Παριζιάνους είναι η Γιουβέντους από το 1997. Στο 1.62 βρίσκουμε τον άσο.

Η Παρί, μάλιστα, δεν έχει καταφέρει να πετύχει ούτε ένα γκολ σε αυτό το σερί, κάτι που της συμβαίνει για πρώτη φορά κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Σε απόδοση 3.00 βρίσκουμε την επιλογή να βρουν δίχτυα οι φιλοξενούμενοι.

Η Ίντερ δεν έχει χάσει κανένα από τα 11 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της για το Champions League, κερδίζοντας τα 9 από αυτά. Αυτή η επίδοση είναι η 2η καλύτερη στην ιστορία της μετά το 2002 και επόμενος αντίπαλος είναι η Λειψία, που έχει χάσει και τα 4 φετινά της παιχνίδια στη διοργάνωση (έχασε και τα 5 μόνο μία φορά στην ιστορία της, το 2021). Στο 1.47 προσφέρεται ο άσος.

Οι «νερατζούρι», μάλιστα, έχουν κρατήσει 9 φορές το μηδέν σε αυτά τα 11 παιχνίδια και δεν έχουν δεχθεί ακόμα γκολ στη φετινή διοργάνωση. Αν τα καταφέρει και πάλι, θα γίνει η πρώτη ομάδα μετά τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2010 που κάνει κάτι τέτοιο. Με τη νέα, πιο εύκολη εμπειρία Build A Bet, ο συνδυασμός του άσου με το N/G πληρώνει 2.55.

Η Σπόρτινγκ εντυπωσίασε την προηγούμενη αγωνιστική στο Champions League, σκορπίζοντας τη Μάντσεστερ Σίτι και συνεχίζει αήττητη στη σεζόν. Βέβαια, ο Ρούμπεν Αμορίμ ήταν στον πάγκο σε αυτά και τώρα, κόντρα στην Άρσεναλ, ετοιμάζεται ο Ζοάο Περέιρα για το ντεμπούτο του. Ο τελευταίος προπονητής που ξεκίνησε με νίκη στον πάγκο της στη διοργάνωση ήταν ο Πάουλο Μπέντο το 2006 (1-0 την Ίντερ).



Οι «κανονιέρηδες» δεν έχουν κερδίσει σε καμία από τις 5 προηγούμενες εξόδους τους στο Champions League, ενώ δεν κατάφεραν καν να βρουν δίχτυα στις 4 πιο πρόσφατες από αυτές. Η τελευταία αγγλική ομάδα που κόλλησε στο μηδέν για 5 διαδοχικά εκτός έδρας παιχνίδια ήταν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2005.

Θα καταφέρει η ομάδα του Αρτέτα να εκμεταλλευτεί την αλλαγή στον πάγκο των γηπεδούχων και να βάλει τέλος στο αρνητικό σερί; Στο 2.30 η απόδοση στο διπλό. Για να τα καταφέρει, θα πρέπει πάντως να βρει τρόπο να σταματήσει τον απίθανο Γιόκερες, που έχει πετύχει ήδη 5 γκολ φέτος στο Champions League…

bwin quick hits

Η Γιουβέντους έχει κερδίσει μόλις 1 από τα 7 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της στο Champions League (3-2 τη Λειψία φέτος). Τώρα, έρχεται η έξοδος στην έδρα της Άστον Βίλα, που έχει ξεκινήσει με δύο εντός έδρας νίκες και θα επιχειρήσει να γίνει η πρώτη αγγλική ομάδα μετά τη Λέστερ το 2016, που ξεκινάει με 3 διαδοχικές μπροστά στο κοινό της. Η ομάδα του Έμερι, μάλιστα, κράτησε το μηδέν σε αμφότερες τις περιπτώσεις και μόνο η Μίλαν το 1992 έφτασε σε 3 νίκες με 0 παθητικό στα 3 πρώτα ματς εντός έδρας. Στην Ευρώπη, η Βίλα έχει κερδίσει τα 7 από τα 8 πιο πρόσφατα παιχνίδια στο Μπέρμιγχαμ, με τον άσο να προσφέρεται στο 2.25, ενώ το N/G στο 1.93.

Η τελευταία φορά που η Μάντσεστερ Σίτι υπέστη διαδοχικές ήττες στο Champions League ήταν το 2018. Θα επιχειρήσει να το αποφύγει κόντρα στη Φέγενορντ, συνεχίζοντας το εντυπωσιακό αήττητο εντός έδρας σερί της στη διοργάνωση με 33 παιχνίδια (και 29 νίκες). Είναι το δεύτερο κορυφαίο σερί στην ιστορία του Champions League έπειτα από εκείνο της Μπαρτσελόνα (38 την περίοδο 2013-2020). Ενισχυμένη απόδοση στη νίκη της Σίτι με χάντικαπ -2.

Ο Φλόριαν Βριτς έχει πετύχει 3 γκολ μέχρι τώρα στο Champions League με τη φανέλα της Λεβερκούζεν και θέλει να γίνει ο πρώτος Γερμανός παίκτης έως 21 με 4 γκολ στην ίδια σεζόν μετά τον Ρίκεν (για την Ντόρτμουντ το 1996-97). Θα καταφέρει κόντρα στη Σάλτσμπουργκ; Στο 2.10 να σκοράρει ο Βιρτς οποιαδήποτε στιγμή.

Η Αϊντχόφεν δεν έχει χάσει κανένα από τα 12 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της στην Ευρώπη, επίδοση που είναι η δεύτερη κορυφαία στην ιστορία της (μετά τα 22 το 2012). Θα συνεχίσει το σερί και κόντρα στη Σαχτάρ; Σε απόδοση 1.43 ο άσος.

Ο Ερυθρός Αστέρας μετράει 8 διαδοχικές ήττες στο Champions League, κάνοντας τη χειρότερη επίδοση μετά τη Μακάμπι Χάιφα το 2022. Θα το εκμεταλλευτεί η Στουτγάρδη, για να φτάσει στη νίκη; Στο 1.71 το διπλό.

Από το κακό στο χειρότερο συνεχίζουν να πηγαίνουν τα πράγματα στη Ρόμα, που έχει κερδίσει μόλις 1 από τα 23 προηγούμενα εκτός έδρας παιχνίδια της κόντρα σε αγγλικές ομάδες (1-0 τη Λίβερπουλ το 2001). Η Τότεναμ, από την άλλη, προέρχεται από την εντυπωσιακή νίκη επί της Μάντσεστερ Σίτι και ναι μεν παρατάσσεται με αλλαγές στην Ευρώπη, όμως έχει κερδίσει και τα 7 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της στο Europa League, χωρίς μάλιστα να δεχθεί ούτε ένα γκολ. Στο 1.73 η τιμή για τον άσο, στο 3.50 αν συνδυαστεί με N/G σε Build A Bet στοίχημα.

Η Τσέλσι έχει εντυπωσιάσει μέχρι τώρα στο Conference League, κερδίζοντας όλα τα παιχνίδια της με συνολικά τέρματα 16-3. Η επίθεσή της είναι η κορυφαία στην ιστορία σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από 3 αγωνιστικές. Πέτυχε, μάλιστα, 4+ γκολ σε όλα τα παιχνίδια της και να το κάνει και πάλι, θα γίνει η πρώτη αγγλική που το καταφέρνει η πρώτη ομάδα μετά τη Σαχτάρ (στο Europa League τη σεζόν 2016-17). Θα συνεχίσει με την ίδια φόρα κόντρα στη Χάιντενχαϊμ; Με την ανανεωμένη εμπειρία Build A Bet συνδυάζουμε το διπλό με το Over 2,5 για απόδοση 1.91.

Η Πόρτο έχασε και στις 4 προηγούμενες επισκέψεις της στην έδρα της Άντερλεχτ, χωρίς να πετύχει ούτε ένα γκολ σε αυτό το αρνητικό σερί (δέχθηκε 9). Στο 2.85 ο άσος.

Η Άιντραχτ έχει δύσκολη έξοδο στην έδρα της Μίντιλαντ, όμως τρέχει εντυπωσιακό αήττητο σερί 17 αγώνων στο Europa League και έχει τη δυνατότητα να ισοφαρίσει το ιστορικό ρεκόρ της Τσέλσι στη διοργάνωση με 18 από το 2019. Θα τα καταφέρει; Στο 2.15 το διπλό.

Σε ηλικία 37 ετών ο Πέδρο σκόραρε και στα 3 τελευταία ματς της Λάτσιο στο Europa League. Αν βρει δίχτυα και κόντρα στη Λουντογκόρετς, θα γίνει ο γηραιότερος παίκτης με γκολ σε 4 διαδοχικά παιχνίδια, ξεπερνώντας τον Αντούριθ (36 ετών και 299 ημερών με την Μπιλμπάο). Στο 2.15 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Πέδρο.

Η Γκιμαράες έχει κερδίσει και τα 9 ευρωπαϊκά της παιχνίδια στη σεζόν, έχοντας τις περισσότερες νίκες από κάθε άλλη ομάδα. Τώρα, αντιμετωπίζει την Αστανά στο Καζακστάν. Στο 1.75 βρίσκουμε το διπλό.

Η Γιαγκελόνια έχει κερδίσει και τα 3 πρώτα παιχνίδια της σε ευρωπαϊκό όμιλο. Τώρα, κόντρα στην Τσέλιε, θα επιχειρήσει να γίνει η πρώτη που κερδίζει και τα 4 μετά τη Ραντνίτσκι το 1980. Θα γράψει και ιστορία, καθώς καμία άλλη πολωνική ομάδα δεν το έχει πετύχει στο παρελθόν. Στο 2.55 προσφέρεται η νίκη της.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Advertorial