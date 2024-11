Δύο χρόνια συμπληρώνονται από το «χρυσό» γκολ του Μέσι με την Αργεντινή. Ένα γκολ που άνοιξε την πόρτα της Αλμπισελέστε για το τρίτο αστέρι και παράλληλα αναδείχθηκε ως το πιο... απρόοπτο του Μουντιάλ του Κατάρ βάσει των xG.

Δύο χρόνια ακριβώς έχουν περάσει από τη νίκη της Αργεντινής απέναντι στο Μεξικό στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Μια νίκη η οποία ήταν απολύτως αναγκαία ώστε η Αλμπισελέστε να προχωρήσει στον θεσμό μετά και την ήττα της πρεμιέρας από τη Σαουδική Αραβία.

Το «τρίποντο» αυτό απέναντι στο Μεξικό ήρθε με υπογραφή του Λιονέλ Μέσι. Εκεί που η Αργεντινή έδειχνε μπλοκαρισμένη και δίχως ιδέες, ήρθε ο Μέσι να πετύχει ένα γκολ από το πουθενά και ουσιαστικά να απλώσει με αυτόν τον τρόπο το... χαλί για τη «χρυσή» πορεία που ακολούθησε στη συνέχεια.

Σύμφωνα μάλιστα με τις τότε μετρήσεις, ο Μέσι πέτυχε το δυσκολότερο και πιο απρόοπτο γκολ του Μουντιάλ. Από τα 120 γκολ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ το 2022, εκείνο του «pulga» απέναντι στο Μεξικό ήταν το πιο unexpected γκολ της διοργάνωσης με τον δείκτη του xG να φτάνει στο 0.02!

🌠 | MOST UNEXPECTED GOAL



Given we introduced xG and players' Shotmaps for #Qatar2022, it's fair we single out the most improbable goal as well!



Lionel Messi's opener v Mexico had an xG value of 0.02, the lowest of all 120 goals at the tournament so far. 🇦🇷🔥#FIFAWorldCup pic.twitter.com/mqiVaP49wL