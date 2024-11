Ρονάλντο: «Λένε ότι είμαι τελειωμένος, ότι είμαι στη Σαουδική Αραβία μόνο για τα λεφτά» (vid)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο τα έβαλε με τους επικριτές του στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix και υποστήριξε πως βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία για να αφήσει κληρονομιά.

Στις 21 Νοεμβρίου το Netflix κυκλοφορεί στην πλατφόρμα του ένα ντοκιμαντέρ για την έκρηξη της Σαουδικής Αραβίας στην ποδοσφαιρική σκηνή, το οποίο τιτλοφορεί ως «Saudi Pro League: A New Era». Πολλοί από τους αστέρες που κοσμούν το πρωτάθλημα δηλώνουν «παρών» στο ντοκιμαντέρ και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει το πρόσωπο από το οποίο ξεκίνησε η... χιονοστιβάδα.

Μετά την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δέχθηκε την εξωπραγματική πρόταση της Αλ Νασρ και ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία πίσω στο 2023, με τον Πορτογάλο να εξηγεί στο ντοκιμαντέρ τον λόγο πίσω από την απόφασή του. «Ήρθα για να νικήσω, για να βελτιώσω το πρωτάθλημα. Να αφήσω κληρονομιά.

Αυτό θέλω. Λένε ότι είμαι τελειωμένος, ότι είμαι εδώ μόνο για τα λεφτά. Ακόμα έχω πάθος. Δεν το πιστεύουν, αλλά είμαι εδώ για να νικήσω» τονίζει ο CR7 στο σχετικό απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ, το οποίο φιλοξενεί διάφορους αστέρες. Αφού ο Ρονάλντο άλλωστε... άνοιξε την πόρτα πίσω στον Ιανουάριο του 2023, έκτοτε στη Saudi Pro League έχουν αγωνιστεί ονόματα όπως οι Μπενζεμά, Νεϊμάρ, Καντέ, Κανσέλο, Μαχρέζ, Μανέ, Φιρμίνο κ.τ.λ.

Σε αυτό το διάστημα ο Πορτογάλος έχει αγωνιστεί σε 79 ματς με απολογισμό 68 γκολ και 18 ασίστ, ενώ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ για το 2024 με 57 γκολ με τη φανέλα της Αλ Νασρ και της Πορτογαλίας!

Our story… unfiltered!

Follow our journey as it unfolds in the Netflix docuseries, Saudi Pro League: Kickoff, now streaming on Netflix.#SPLKickoff_Netflix @NetflixMENA #Ad pic.twitter.com/hIa2uQ0VDC