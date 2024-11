Η Ζανκτ Πάουλι ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να χρησιμοποιεί το «Χ», που ανήκει στον Ίλον Μασκ, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη διαδικτυακή πλατφόρμα μετά την εκλογή Τραμπ θα γίνει μία μηχανή διάδοσης μίσους.

Δεν είναι μυστικό ότι σε μία πλευρά του Αμβούργου το ποδόσφαιρο και η πολιτική συμβαδίζουν. Η Ζανκτ Πάουλι και οι οπαδοί της δεν δίστασαν και δεν διστάζουν να πάρουν θέση για όσα αφορούν τις μειονότητες, τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, αλλά και τη γενοκτονία που συντελείται στην Παλαιστίνη, ακόμα κι αν αυτά που πρεσβεύουν αντιτίθενται μερικές φορές στη γραμμή που ακολουθεί η ομάδα. Ο σύλλογος το έκανε ξανά, με αφορμή την εκλογή Τραμπ στις ΗΠΑ και το μήνυμα που αυτή περνάει, αποφασίζοντας να δείξει τη δυσαρέσκεια που υπάρχει στις τάξεις του με το δικό του τρόπο.

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Ντόναλτ Τραμπ διόρισε ως δεξί του χέρι και Υπουργό Αποτελεσματικότητας τον Ίλον Μασκ, μία εξαιρετικά αμφιλεγόμενη προσωπικότητα με απόψεις άκρως αντίθετες με αυτές που υποστηρίζουν οι Γερμανοί. Η Ζάνκτ Πάουλι αποφάσισε να μποϊκοτάρει τη διαδικτυακή πλατφόρμα «Χ», η οποία ανήκει στον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο, εξηγώντας μέσω ανακοίνωσης τους λόγους για τους οποίους οδηγήθηκε σε αυτήν την ενέργεια.

Ο σύλλογος πιστεύει ότι ο ιδιοκτήτης της Tesla, έχει συμβάλλει στο να καταστεί το «X» μία πλατφόρμα διάδοσης μίσους, απειλών και ρατσισμού, επομένως δεν θέλει να είναι πια μέρος αυτής. Ως εκ τούτου, διέγραψαν το προφίλ τους το οποίο διατηρούσαν από το 2013 και είχαν πάνω από 250.000 ακόλουθους.

«Από τότε που ο Μασκ ανέλαβε το Twitter, το έχει μετατρέψει σε μηχανή μίσους. Ο ρατσισμός και οι θεωρίες συνωμοσίας διαδίδονται ανεμπόδιστα και αναπαράγονται απροκάλυπτα. Οι προσβολές και οι απειλές σπάνια επιφέρουν κυρώσεις, αλλά παρουσιάζονται ως μια μορφή ελευθερίας της έκφρασης.

Μετά τη νίκη του στις εκλογές, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα κάνει τον Μασκ επικεφαλής μιας νεοσύστατης αρχής. Ο Μασκ είχε ήδη υποστηρίξει ενεργά τον Τραμπ κατά την προεκλογική εκστρατεία με τη βοήθεια του ''X''. Συνεπώς, μπορεί να υποτεθεί ότι αυτό θα προωθήσει επίσης αυταρχικό, μισανθρωπικό και ακροδεξιό περιεχόμενο, όπως αυτό της προεκλογικής εκστρατείας και θα επηρεάσει τον δημόσιο διάλογο», ανέφερε η ανακοίνωση του κλαμπ.

