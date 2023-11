Η θέση της διοίκησης της Ζανκτ Πάουλι για τον πόλεμο στο Ισραήλ και η στάση των οπαδών της στη Γερμανία έφεραν σωρεία αντιδράσεων και κρίση στους «κόλπους» του γερμανικού συλλόγου.

Η μακρόχρονη σύγκρουση Ισραήλ – Παλαιστίνης αναζωπυρώθηκε στις 7 Οκτωβρίου, μετά την αιφνιδιαστική επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς κατά του Ισραήλ και κορυφώθηκε με την εισβολή του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας. Ο τραγικός – μέχρι στιγμής – απολογισμός είναι περισσότεροι από 10.000 νεκροί Παλαιστίνιοι (4.008 από όσους σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας είναι παιδιά), 32.000 τραυματίες, με το Ισραήλ από την πλευρά του να ανακοινώνει τουλάχιστον 1.400 νεκρούς.

Όπως είναι φυσικό, αυτή η διαμάχη, είχε άμεσο αντίκτυπο και στον χώρο του ποδοσφαίρου, με παίκτες, συλλόγους και οπαδούς να παίρνουν θέση υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς. Σε πάρα πολλά γήπεδα σε όλο τον κόσμο σηκώθηκαν πανό και σημαίες της Παλαιστίνης ως ένδειξη συμπαράστασης στον αγώνα που δίνει ο παλαιστινιακός λαός για ελευθερία και ανεξαρτησία.

Κάτι τέτοιο δεν έκανε η Ζανκτ Πάουλι, η μια εκ των πλέον αντισυστημικών ομάδων της Ευρώπης, με οπαδούς οι οποίοι συστήνονται ως αντιφασίστες, ενάντιοι στην ομοφοβία, στον ρατσισμό και στον πόλεμο. Μάλιστα η διοίκηση της ομάδας προχώρησε σε μια ανακοίνωση, η οποία τασσόταν ανοιχτά υπέρ του Ισραήλ στον πόλεμο κατά των «τρομοκρατών» της Χαμάς.

«Οι εικόνες από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ είναι βαθιά ανησυχητικές. Καταδικάζουμε τις δολοφονικές, τρομοκρατικές επιθέσεις κατά των πολιτών. Είναι εντελώς αδικαιολόγητες και θα οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση. Οι σκέψεις μας είναι με τους φίλους μας από την Hapoel Tel Aviv και ελπίζουμε σε ένα πιο ειρηνικό μέλλον για όλους τους ανθρώπους στη Μέση Ανατολή» ήταν η αρχική ανακοίνωση.

Αυτή η ανακοίνωση, όπως ήταν φυσικό, σήκωσε «θύελλα» αντιδράσεων. Σύνδεσμοι και οπαδοί (εκτός Γερμανίας) «αψήφησαν» τη γραμμή της ομάδας και στήριξαν ανοιχτά την Παλαιστίνη στον πόλεμο με το Ισραήλ. Λίγες μέρες αργότερα, προχώρησαν και σε μια μακροσκελή ανακοίνωση που έβαζε στο στόχαστρο τόσο τη διοίκηση, όσο και τη πλειοψηφία των οπαδών στη Γερμανία που χαρακτήριζε όσους αντιδρούν «αντισημιτιστές» και «υποστηρικτές των τρομοκρατών».

Η ανακοίνωση:

«Κάθε πόλεμος είναι δολοφονία, τίποτα δεν δικαιολογεί τη βία κατά των αμάχων. Για αυτό είναι καλό που ο Σύλλογος είναι ευαισθητοποιημένος σε αυτό το θέμα. Ωστόσο, όσο κι αν δεν θέλουμε να λέμε «ναι μεν αλλά», μας λυπεί το γεγονός ότι ο Σύλλογος δεν πήρε θέση για τους Παλαιστίνιους αμάχους στη Γάζα, η οποία βρίσκεται υπό αποκλεισμό εδώ και 14 χρόνια, δεν είπε τίποτα για τους ανθρώπους που δέχτηκαν επίθεση στο τέμενος Al-Aqsa την πιο ιερή τους μέρα. Προτίμησε να κρατήσει μια ισορροπία, το παρακολουθήσαμε σιωπηλά και τελικά άρχισε να σπάει αυτή η ισορροπία.

Γνωρίζουμε και κατανοούμε την ευαίσθητη και προσεκτική στάση της Γερμανικής αριστεράς απέναντι στο Ισραήλ. Δυστυχώς, λόγω του Ολοκαυτώματος, θα είναι πάντα ευαίσθητη. Αλλά βλέπουμε επίσης με θλίψη ότι αυτό επιτρέπει σε κάποιους οπαδούς να ασκούν πίεση στην ηγεσία. Επιπλέον, οι άνθρωποι αυτοί μας κατηγορούν και μας επιτίθενται συνεχώς ότι είμαστε «αντισημιτιστές».

Ας το παραδεχτούμε: Η αντιπαράθεσή μας με το Ισραήλ δεν έχει καμία σχέση με το γεγονός ότι είναι Εβραίοι. Από πότε είναι ρατσισμός να αντιτίθεται κανείς σε 75 χρόνια ανομίας, σε μια άδικη κατοχή, σε ένα καθεστώς απαρτχάιντ, σε μια θρησκευτική και φασιστική κυβέρνηση, που ρίχνει μπετόν στις πηγές νερού των ανθρώπων; Αυτό είναι δημαγωγία, δεν το δεχόμαστε. Διαφωνούμε με αυτούς τους ανθρώπους σε αυτό το θέμα. Αλλά στα περισσότερα θέματα και αξίες είμαστε ίδιοι, για αυτό ενωνόμαστε κάτω από τη στέγη της St. Pauli και περιμένουμε ενσυναίσθηση. Ακριβώς όπως κάνουμε και εμείς.

Είμαστε υποστηρικτές της St. Pauli, είμαστε όλοι αντιφασίστες και αντιρατσιστές. Είμαστε ενάντια στην κατοχή, τον ιμπεριαλισμό και την αποικιοκρατία. Αρνούμαστε να συνταχθούμε μαζί τους. Υποστηρίζουμε το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού στην αυτοάμυνα και την αυτοδιάθεση. Θέλουμε την ειρήνη στη Μέση Ανατολή όσο και εσείς, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ποιος θέλει τον πόλεμο.

Ομοίως, καταδικάζουμε τον θρησκευτικό φονταμενταλισμό, τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την απερίγραπτη βαρβαρότητα του καθεστώτος της Χαμάς, δεν μοιραζόμαστε τίποτα περισσότερο με αυτούς τους ανθρώπους από ό,τι μοιραζόμαστε με το καθεστώς Νετανιάχου. Δεν στεκόμαστε στο πλευρό της Χαμάς, στην πραγματικότητα την περιφρονούμε, η Χαμάς είναι απλώς το θλιβερό αποτέλεσμα των πολιτικών που εφαρμόζονται στην παλαιστινιακή γη, στεκόμαστε δίπλα στον παλαιστινιακό λαό, αυτούς που βομβαρδίζονται ξανά με βόμβες φωσφόρου αυτές τις μέρες…

Καλούμε και τις δύο πλευρές να τερματίσουν τις μάχες και την καταπίεση, να ξαναρχίσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες και να βρεθεί μια βιώσιμη λύση που θα διασφαλίζει την ελευθερία και την ειρηνική συνύπαρξη τόσο του Ισραήλ όσο και της Παλαιστίνης.

Είμαστε εδώ ως «FCSP International», γεγονός για το οποίο μας επαίνεσε η διοίκηση μετά τον αγώνα με την Dunfermline, άνθρωποι που ενώνονται στην St. Pauli γύρω από αντιφασιστικές αξίες από πολλά χιλιόμετρα μακριά. Νιώθουμε άβολα που όλοι οι οπαδοί της St. Pauli αποκαλούνται φιλοϊσραηλινοί. Παίρνουμε θέση με βάση τις αξίες του Συλλόγου. Καλούμε τη διοίκηση να επανεξετάσει τη θέση της σε αυτό το θέμα.

ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ! ΟΧΙ ΠΟΛΕΜΟΣ! ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ!



-FCSP Fanclubs από όλον τον κόσμο»

Έτσι, λοιπόν, δημιουργήθηκε το πρώτο χάσμα μεταξύ των τοπικών συνδέσμων της Ζανκτ Πάουλι και αυτών του εξωτερικού. Κάποιες από τις κινήσεις υποστήριξης προς τους Παλαιστίνιους από τις λέσχες του εξωτερικού, με αφορμή και την τελευταία και πιο έντονη επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, αντιμετωπίστηκαν επιφυλακτικά, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις σχεδόν επικριτικά από τους τοπικούς συνδέσμους της ομάδας ή την «ενεργή βάση οπαδών», όπως λέγεται.

When our own German friends don't stand up for us, when it's just a barrage of attacks online, and when ignorant clowns in the stadium hold up accusatory banners about us, all for having a humanitarian conscience - getting messages like this actually makes a big difference 🤎 pic.twitter.com/nD6alw5N7H