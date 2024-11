Μια οπαδός της Μπαρτσελόνα βρέθηκε στην πιο αμήχανη θέση, βλέποντας παντού γύρω της τους φιλάθλους της Σοσιεδάδ να πανηγυρίζουν εν χορώ το γκολ της ομάδας τους!

Η απόφαση να δεις την ομάδα σου σε εκτός έδρας ματς, μεταξύ των φιλάθλων της γηπεδούχου, κρύβει πάντα ένα τεράστιο ρίσκο. Τι γίνεται όταν πρέπει να αντιμετωπίσεις ένα ολόκληρο γήπεδο να πανηγυρίζει σε βάρος της;

Μία οπαδός της Μπαρτσελόνα το βίωσε στο πετσί της, καθώς βρέθηκε τη λάθος στιγμή στο λάθος σημείο, δηλαδή στην εξέδρα των πιο ένθερμων φίλων της Σοσιεδάδ όταν η ομάδα από τη Χώρα των Βάσκων προηγήθηκε των Μπλαουγκράνα.

Στο 33ο λεπτό και μετά το γκολ του Σεράλντο Μπέκερ, η κάμερα της τηλεόρασης έπιασε τους φίλους της Σοσιεδάδ να πανηγυρίζουν εν χορώ πιασμένοι σαν αλυσίδα και στη μέση στεκόταν η... άτυχη φίλη των Καταλανών, παρακολουθώντας με ένα γέλιο αμηχανίας το σκηνικό στο οποίο βρέθηκε περικυκλωμένη.

Real Sociedad lead 1-0 and the fans are going WILD around this lonely Barcelona supporter!#RealSociedadBarça pic.twitter.com/d247oH3yEr