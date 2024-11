Σοκ στο Κορίνθιανς - Παλμέιρας: Πέταξαν κεφάλι γουρουνιού στον αγωνιστικό χώρο (vid)

Το κοινό στο Κορίνθιανς - Παλμέιρας σοκαρίστηκε όταν οπαδός των γηπεδούχων πέταξε στον αγωνιστικό χώρο μία γουρουνοκεφαλή, στην προσπάθειά του να ειρωνευτεί τους αντιπάλους του στο ντέρμπι.

Στο ντέρμπι Παουλίστα ανάμεσα σε Κορίνθιανς και Παλμέιρας (5/11), σημειώθηκε ένα άκρως ασυνήθιστο περιστατικό που προκάλεσε αντιδράσεις κι έκανε το γύρο του διαδικτύου. Οπαδός της γηπεδούχου ομάδας πέταξε ένα κεφάλι γουρουνιού στον αγωνιστικό χώρο, λίγο πριν ο Ράφαελ Βέιγκα εκτελέσει κόρνερ, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να ειρωνευτεί τους φιλοξενούμενους. Το κεφάλι το μάζεψε ο Γιούρι Αλμπέρτο και το ματς συνεχίστηκε με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται σε 2-0.

Η αντιπαλότητα αυτή ανάμεσα στους δύο συλλόγους ξεκίνησε το 1969, όταν η Κορίνθιανς έχασε δύο βασικούς παίκτες της σε αυτοκινητικό δυστύχημα και τότε ζήτησε από την Παλμέιρας να τους παραχωρήσει δύο αντικαταστάτες. Εκείνοι αρνήθηκαν και ο τότε πρόεδρος Βαντίχ Χέλου, είχε δηλώσει με αφορμή αυτό: «Όλοι ξέρουν ότι η Παλμέιρας έχει το πνεύμα ενός γουρουνιού». Η προσβολή αυτή υιοθετήθηκε από τον κόσμο της ομάδας και, όπως φαίνεται, έχει μείνει μέχρι και σήμερα.

Το περιστατικό αυτό, ωστόσο, προκάλεσε επικρίσεις, καθώς προσέβαλε έντονα την αντίπαλη ομάδα, τον παίκτη που αναγκάστηκε να το απομακρύνει από το τερέν, αλλά εξέθεσε και την ασφάλεια του γηπέδου που δεν μπόρεσε να εντοπίσει το κεφάλι του ζώου και να αποτρέψει αυτό που έγινε.

