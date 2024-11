Ο Φίλιπ Μαξ επιστρέφει μετά από καιρό στην αποστολή του Παναθηναϊκού, όπως και ο Άντρατζ Σπόραρ που επελέγη από τον Ρουί Βιτόρια ενόψει Βόλου.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το εκτός έδρας ματς απέναντι στον Βόλο (3/11, 17:00), το πρώτο του Ρουί Βιτόρια στον πάγκο των Πρασίνων.

Μετά την προπόνηση του Σαββάτου ο Πορτογάλος τεχνικός γνωστοποίησε και τους παίκτες που θα απαρτίσουν την αποστολή του Τριφυλλιού, παίρνοντας μαζί του τον Φίλιπ Μαξ και τον Άντρατζ Σπόραρ.

Ο Γερμανός μπακ επιστρέφει έτσι στην πράσινη αποστολή για ματς πρωταθλήματος μετά το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ σχεδόν δύο μήνες πριν, ενώ ο Σλοβένος επανέρχεται μετά από περίπου έναν μήνα και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Εκτός αποστολής έμεινε ο Χόρντουρ Μάγκνουσον.

Our squad list for tomorrow’s game against Volos ☘️#PAOFC #Panathinaikos #slgr #StoiximanSuperLeague #VOLPAO pic.twitter.com/8qZa1mESaK