Η απαράμιλλη ταπεινότητα του Καντέ: Καθάρισε το γήπεδο από τις σημαίες που πέταξε ο κόσμος της Αλ Ιτιχάντ (vid)

Τα media αποθέωσαν και πάλι τον Ενγκολό Καντέ για την ταπεινότητά του, καθώς οι 33χρονος Γάλλος «θυσίασε» το cooling break του για να μαζέψει τα σημαιάκια που είχαν πετάξει στο γήπεδο οι οπαδοί της Αλ Ιτιχάντ.

Ένα από τα λίγα άτομα του ποδοσφαίρου που δεν έχει haters, ο Ενγκολό Καντέ, για ακόμα μια φορά έδειξε το μεγαλείο της ψχής του και συγκίνησε τους φιλάθλους με το πόσο ταπεινός παραμένει. Ο Γάλλος μέσος, πρώην αστέρας των Τσέλσι και Λέστερ, από το περασμένο καλοκαίρι αγωνίζεται με την Αλ Ιτιχάντ της Σαουδικής Αραβίας. Έχει καταφέρει να κερδίσει το σεβασμό και στη νέα του ομάδα, η οποία πήρε τη νίκη κόντρα στην Αλ Αχλί, με 1-0 στη Saudi Pro League (31/10). Πρωταγωνιστής του ματς δεν ήταν ο Αλσεχρί, που σημείωσε το μοναδικό γκολ του αγώνα, αλλά ο ίδιος ο Καντέ.

Λίγο πριν το τελευταίο σφύριγμα, οι οπαδοί των γηπεδούχων πέταξαν εκατοντάδες σημαίες στον αγωνιστικό χώρο για να καθυστερήσουν το παιχνίδι. Ενώ οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές ήταν σε cooling break, ο 33χρονος δεν ακολούθησε. Αντίθετα, περπατούσε γύρω από το γήπεδο, μαζεύοντας τις σημαίες που είχαν πέσει στο χορτάρι, ώστε το παιχνίδι να μπορέσει να συνεχιστεί χωρίς άλλες καθυστερήσεις.

Οι φίλαθλοι στα κοινωνικά δίκτυα αποθέωσαν το Γάλλο μέσο για τη σεμνότητά του, γράφοντας ότι έτσι είναι ο «τυπικός Ενγκολό Καντέ», τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχει ξεχάσει ότι είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους Ευρωπαίους παίκτες των τελευταίων ετών, συνεχίζοντας να ζει τη ζωή του ως ένας απλός άνθρωπος.

Ever seen a footballer clean up the pitch mid-game? 🌟



In a recent Jeddah derby, Al-Ittihad’s N'Golo Kante began clearing scarves from the pitch — thrown by fans as an apparent time-wasting tactic.



In any field, true leadership shows in the smallest acts 🌍 pic.twitter.com/Jdp1FT9e4b