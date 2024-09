Τη μεταγραφή του Μάριο Μιτάι ανακοίνωσε η Αλ Ιτιχάντ των Καρίμ Μπενζεμά και Ενγκολό Καντέ!

«Σαουδάραβας» και με τη... βούλα ο Μάριο Μιτάι. Ο Αλβανός αριστερός μπακ που προέρχεται από τις ακαδημίες της ΑΕΚ θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία και συγκεκριμένα στην Αλ Ιτιχάντ όποθ θα έχει για συμπαίκτες τους Καρίμ Μπενζεμά και Ενγκολό Καντέ.

Η Αλ Ιτιχάντ απέκτησε τον Μιτάι με τη μορφή δανεισμού, με τους Σαουδάραβες να έχουν και την οψιόν να τον αποκτήσουν με κανονική μεταγραφή το επόμενο καλοκαίρι αντί 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Το συμβόλαιο του 21χρονου αμυντικού θα έχει απολαβές ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ.

O Μιτάι προέρχεται από τις ακαδημίες της ΑΕΚ και το 2022 πωλήθηκε στη Λοκομοτίβ αντί τριών εκατομμυρίων. Είναι 16 φορές διεθνής και βασικό στέλεχος της εθνικής Αλβανίας που αγωνίστηκε στην τελική φάση του EURO 2024.

From Moscow to Jeddah 🛬

Mario Mitaj is with Al-Ittihadpic.twitter.com/OSh8lVxDB0