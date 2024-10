Ο Νίκος Βέργος ήταν ένας από τους πολυτιμότερους παίκτες της Μέλμπουρν Βίκτορι στο ντέρμπι απέναντι στη Μέλμπουρν Σίτι (26/10,1-3), με τον 28χρονο σέντερ φορ να βρίσκει δίχτυα στα πρώτα 13 λεπτά της αναμέτρησης.

Λίγους μήνες μετά τη μετακόμισή του στην Αυστραλία για τη Μέλμπουρν Βίκτορι, ο Νίκος Βέργος φαίνεται να έχει προσαρμοστεί στη νέα του ομάδα και να έχει αναλάβει την υπόθεση σκοράρισμα.

Ο 28χρονος επιθετικός μπήκε... φορτσάτος στην αναμέτρηση απέναντι στη Μέλμπουρν Σίτι, για την A-League και σκόραρε πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο. Στο 11ο λεπτό βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από την εστία των αντιπάλων και με ένα πλασέ έκανε το 0-2 για την ομάδα του.

Ο Βέργος μέχρι στιγμής έχει πραγματοποιήσει πέντε εμφανίσεις με την Μέλμπουρν Βίκτορι κι έχει ήδη βρει τρεις φορές δίχτυα, μοιράζοντας παράλληλα δύο ασίστ.

Δείτε το γκολ του Έλληνα παίκτη:

TWO goals in the opening 13 minutes 😱😱 @gomvfc are 𝗿𝘂𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗿𝗶𝗼𝘁 in the Melbourne Derby!



Nikos Vergos picks the perfect time to score his first Isuzu UTE A-League goal 👌



Watch #MCYvMVC live NOW on Paramount+ and 10 Bold 📺 pic.twitter.com/atLGdq2S4v