Στα 45 του χρόνια, ο Ντιέγκο Φορλάν ετοιμάζεται να πιάσει... ρακέτα και να συμμετάσχει σε επίσημο τουρνουά της ATP για πρώτη φορά!

Ο Ντιέγκο Φορλάν «κρέμασε» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια το 2019 βάζοντας τέλος σε μία γεμάτη καριέρα. Τώρα, ο 45χρονος πλέον Ουρουγουανός αποφάσισε να το... γυρίσει στο τένις και να πάρει μέρος για πρώτη φορά σε επίσημο τουρνουά της ATP.

Πιο συγκεκριμένα, ο Φορλάν θα συμμετάσχει στο Uruguayan Open που θα διεξαχθεί στο Μοντεβιδέο τον προσεχή Νοέμβριο παίρνοντας μέρος στο διπλό μαζί με τον 32χρονο Φεντερίκο Κόρια (Νο 101).

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Ατλέτικο Μαδρίτης, μεταξύ άλλων, είχε ασχοληθεί και στο παρελθόν με το τένις προτού τον κερδίσει το ποδόσφαιρο, ενώ μέσα στη χρονιά έπαιξε σε διάφορα τουρνουά της πατρίδας του στο μονό.

Former Man United forward Diego Forlán is set to make his ATP Challenger tennis debut in the doubles competition at the Uruguay Open next month 🎾 pic.twitter.com/YfRoLP0gJJ