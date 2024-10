Το φετινό τους ταξίδι στο UEFA Youth League ξεκινούν την Τετάρτη οι Νέοι του Ολυμπιακού οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν την JK Tallinna Kalev στο προπονητικό του συλλόγου στον Ρέντη.

Την παρουσία τους στο UEFA Youth League ξεκινούν οι Νέοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι θα παίξουν απέναντι στην JK Tallinna Kalev στο προπονητικό κέντρο στον Ρέντη την Τετάρτη (23/10, 17:00, COSMOTE TV) για τη δεύτερη φάση του Domestic Champions Path (στο μονοπάτι πρωταθλητών). Οι πρωταθλητές Ευρώπης είναι έτοιμοι για τη νέα ευρωπαϊκή περιπέτεια τους και στόχος τους είναι η πρόκριση, προκειμένου να φτάσουν και φέτος μακριά στη διοργάνωση.

Θυμίζουμε πως οι Νέοι του πειραϊκού συλλόγου έγιναν η πρώτη ελληνική ομάδα που κατέκτησε τίτλο διοργάνωσης της UEFA σε συλλογικό επίπεδο, νικώντας με 3-0 τη Μίλαν στον τελικό του UEFA Youth League και ενώ μετέπειτα ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ομάδα στην Ευρώπη που κατέκτησε την ίδια σεζόν δύο ευρωπαϊκά τρόπαια, με την κατάκτηση του UEFA Conference League. Ο δεύτερος αγώνας ανάμεσα στις δύο ομάδες, αναμένεται να διεξαχθεί στις 6/11 στο Ταλίν της Εσθονίας, ενώ σε περίπτωση πρόκρισης η ομάδα που θα αντιμετωπίσουν θα προκύψει από το ζευγάρι Zbrojovka (Τσεχία) – Trenčín (As Trencin - Σλοβακία). To AS Trenčín - Zbrojovka Brno θα διεξαχθεί Τετάρτη (ο πρώτος αγώνας) και θα αρχίσει στις 19.00.