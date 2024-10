Ο Κ. Νικολακόπουλος σχολιάζει στο blog του στο Gazzetta δέκα πράγματα για τη φετινή ομάδα Κ19 του Ολυμπιακού.

Αντί προλόγου: Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως του Μπάλντοκ, δεν μπορείς να πεις τίποτα, παρά μόνο να σκεφτείς, τον ίδιο, τη γυναίκα, το παιδί του…

Είδα το μίνι ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, που κέρδισαν (2-1) οι «ερυθρόλευκοι» με το γκολ του Σιλά στις καθυστερήσεις.

Άμα λάχει κλάσικο και για τους μικρούς! Πάθος μεγάλο, φάουλ πολλά, καθυστερήσεις, αγωνία. Άλλο επίπεδο η ομάδα του Ολυμπιακού, αλλά μαχητές και οι μικροί του Παναθηναϊκού, με την παρότρυνση του κόσμου τους-και δεν είχε λίγους «πράσινους»! Με τον Παναθηναϊκό να προηγείται με γκολ του…τερματοφύλακα του, καθώς το βολέ του αιφνιδίασε τον γκολκίπερ Γεωργακόπουλο. Τον Μπακούλα να ισοφαρίζει με έξοχη κεφαλιά από σέντρα του Αλαφάκη. Και τον Σιλά να κάνει το 2-1 συνεργαζόμενος με τον Τουφάκη.

Θα ήθελα να σταθώ στον Παπακανέλλο, τον ίσως πιο χαρισματικό, μαζί με τον Κωστούλα, παίκτη αυτής της ομάδας-εξακολουθεί να κάνει το ίδιο λάθος. Κι έτσι να αδικεί τον εαυτό του. Συνεχίζει να επιχειρεί ξανά και ξανά το εξεζητημένο, αυτό που θα βγει μία φορά στις τόσες. Και να ντριμπλάρει και να ξαναντριμπλάρει. Αλλά και να δουλεύει λιγότερο απ΄ όσο πρέπει μέσα στο παιχνίδι ανασταλτικά.

Κι όμως, τρεις φορές έπαιξε σωστά και αμέσως έκανε τη διαφορά ο Παπακανέλλος: τη μία μπούκαρε, πέρασε και τον γκολκίπερ και πλάσαρε στο δοκάρι…τη δεύτερη έβγαλε ωραία κάθετη στον Μπακούλα κι εκείνος κέρδισε πέναλτι (και το έχασε)…την τρίτη πέρασε έξυπνα στον αριστερό μπακ, που σέντραρε για το 2-1 του Μπακούλα…

Εκεί πρέπει να επικεντρώσει: στην ουσία. Στο να παίζει σωστά. Κι έτσι θα κερδίζει παραπάνω η ομάδα, αλλά και ο ίδιος. Πολύ απλά γιατί θα φαίνεται περισσότερο το ταλέντο του. Το παιδί έχει το χάρισμα, λίγοι το έχουν. Ας το αξιοποιήσει, όπως πρέπει. Σωστά. Όπως σε ένα άλλο γκολ που είδα της Κ19-μπούκαρε από αριστερά, πέρασε σαν αέρας και πάσαρε στον Κωστούλα, που σκόραρε εύκολα. Μην κατατρίβεται σε πράγματα που δεν βγαίνουν, να προσπαθεί να περάσει την μπάλα ανάμεσα από τρεις αντιπάλους κλπ. Αν κάνει focus στο σωστό ποδόσφαιρο, ο Παπακανέλλος θα γίνει ένας κυνηγός να τον χαιρόμαστε στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού.

Κατά τα άλλα, οι ακραίοι μπακ, Δάμα από δεξιά κι Αλαφάκης από αριστερά, ήταν μια χαρά, και στις δύο φάσεις του παιχνιδιού. Ο Δάμα, που πέρυσι ήταν ρεζέρβα πίσω από τον Κουτσογούλα, έχει κάνει μεγάλη πρόοδο, φεύγει μπροστά και γίνεται επικίνδυνος, κρατώντας καλά και πίσω.

Από τα παιδιά που ήδη γνωρίζουμε, έχουν μεγάλη βελτίωση ο Λιατσικούρας με τον Πνευμονίδη. Ο Λιατσικούρας, σε ρόλο κεντρικού χαφ, βγάζει υψηλού επιπέδου μπαλιές μπροστά, απειλεί και μαρκάρει! Ο δε Πνευμονίδης είναι έξυπνος κυνηγός, περνάει εξαιρετικές πάσες, χώνεται για να μπει στη φάση και τον βλέπεις να γυρίζει πίσω και να κάνει τάκλιν σαν καμικάζι!

Μου φαίνεται ότι αυτοί οι δύο θα είναι τα επόμενα Ελληνόπουλα προς προώθηση στην πρώτη ομάδα.

Άσχετο:

Είναι καλό που η ομάδα αυτή του Ολυμπιακού, παρά την αλλαγή προπονητή, με τον Γάλλο Πιτό πλέον στο τιμόνι, έχει κρατήσει τον χαρακτήρα της.

Όχι απλά τον σχηματισμό της, το 3-4-3 του Συλαϊδόπουλου, αλλά και το πνευματικό κομμάτι, την πίστη, τη δύναμη, την εξυπνάδα. Με ξεκάθαρο ηγέτη τον φοβερό Μπακούλα!

Η φωτογραφία της ημέρας:

Στο μίνι ντέρμπι του πρωταθλήματος Κ19, με τον Ολυμπιακό να έχει ήδη πέντε νίκες στις πρώτες αγωνιστικές, είδα για πρώτη φορά τους δύο πλάγιους στόπερ, που είχαν ανάμεσα τους τον (πάντα βράχο) Κουτσίδη. Ο πιο μικρός σε ηλικία απ΄ όλους, δεξιοπόδαρος Καρκατσάλης, ήδη δείχνει ανταγωνιστικός, και ειδικά σε μία επέμβαση έδειξε αποφασιστικότητα και ταχύτητα. Κι ο αριστεροπόδαρος Παναγάκος ξέρει μπάλα και έχει πόδι για να φτιάξει επιθέσεις από πίσω.

Πρώτη φορά είδα και κάποια άλλα παιδιά. Περισσότερο (έπαιξε 67 λεπτά) τον Αφρικάνο Γιουσούφ-καλός φορ «κολόνα», δυνατός, ομαδικός, με πάσες για γκολ, δουλευταράς. Θέλω να τον δω πιο πολύ στο θέμα του γκολ. Λιγότερο τον άλλο Αφρικάνο φορ, τον Σιλά, που τον αντικατέστησε και σκόραρε στο 92’. Λίγες φορές ενεπλάκη στο παιχνίδι, παίζοντας με μία προπόνηση, καθώς αποκτήθηκε την περασμένη εβδομάδα, αλλά αμέσως έδειξε σε αυτές τις λίγες φορές ότι το έχει!

Ο μεσοκυνηγός Τουφάκης, άλλο παιδί που έχει προωθηθεί στο γκρουπ των 15 βασικών, έδειξε αμέσως ότι «κάτι» έχει. Η δημιουργία είναι το φόρτε του.

Δύο ακόμη παιδιά, ο Σουλιανάκου κι ο Λίγδας, έπαιξαν λίγο, με τον πρώτο να γίνεται αλλαγή στην αλλαγή. Ο αριστεροπόδαρος Λίγδας έδειξε ευέλικτος, κινητικός, δραστήριος. Ακόμη πιο λίγο έπαιξε ο Λώλης.

Και για το τέλος ένα ιμότζι

Andreas Llana (Olympiakos) from the U17s really surprised me today. Strong in duels, dangerous, quick. Whether defensively or offensively, he was involved everywhere.



Here is a very nice scene from Llana. Anticipates quickly, wins the ball, overruns the opposing midfield and… pic.twitter.com/7BALJXhE6i