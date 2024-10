Έναν χρόνο και πέντε ημέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο γόνατο, ο Νεϊμάρ πάτησε ξανά χορτάρι, παίρνοντας χρόνο συμμετοχής στη νίκη της Αλ Χιλάλ κόντρα στην Αλ Αΐν για ασιατικό Champions League.

Η Αλ Χιλάλ νίκησε με πεντάρα (5-4) την Αλ Αΐν εκτός έδρας για το ασιατικό Champions League, ωστόσο τα πραγματικά χαμόγελα της ημέρας δεν είχαν να κάνουν με το τρίποντο, αλλά με τον Νεϊμάρ.

Welcome back, Neymar ♥️👏



The 32-year-old Brazilian returns to the pitch 12 months after suffering an ACL tear ⚽ pic.twitter.com/clVdcXNs85