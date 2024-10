Έναν χρόνο μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη στο γόνατο, ο Νεϊμάρ έλαβε το «πράσινο» φως από το ιατρικό επιτελείο της Αλ Χιλάλ και είναι και πάλι έτοιμος για να αγωνιστεί.

Η επιστροφή του Νεϊμάρ στους αγωνιστικούς χώρους είναι πλέον προ των πυλών. Μπορεί ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ να αντιμετώπισε νέα προβλήματα κατά την περίοδο της αποκατάστασης, ωστόσο πλέον είναι και πάλι έτοιμος για να αγωνιστεί και να επιστρέψει στον ποδοσφαιρικό πλανήτη.

Σύμφωνα με το «beIN Sports», ο «Νέι» έλαβε οριστικά το «πράσινο» φως για την επιστροφή του στους αγώνες από το ιατρικό επιτελείο της Αλ Χιλάλ και το μόνο που απομένει είναι η επανεμφάνιση του, έναν χρόνο μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο γόνατο σε αναμέτρηση με την Ουρουγουάη για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Ο Νεϊμάρ αναμένεται να αγωνιστεί στο ερχόμενο προγραμματισμένο παιχνίδι της Αλ Χιλάλ απέναντι στην Αλ Αίν στις 21 του Οκτώβρη για το Champions League της Ασίας. Εάν όλα κυλήσουν ομαλά και δεν υπάρξει κάποια νέα ανατροπή, τότε ο Βραζιλιάνος σταρ θα πάρει μερικά λεπτά προς το τέλος της αναμέτρησης προκειμένου να μπει και πάλι σε ρυθμούς και να είναι πιο έτοιμος για τη συνέχεια της σεζόν.

Ο Νεϊμάρ τραυματίστηκε στις 19/10/2023 απέναντι στην Ουρουγουάη και από τότε χρειάστηκε να περάσει ένα... βουνό προκειμένου να ξεπεράσει οριστικά τη ζημιά που υπέστη στον χιαστό και στον μηνίσκο του. Συνολικά από τον Οκτώβρη του 2023, ο «Νέι» έχει χάσει 55 αναμετρήσεις με την Αλ Χιλάλ, ενώ με τη Βραζιλία έχει απουσιάσει σε επίσης αρκετά παιχνίδια προκριματικών, αλλά και στο περασμένο Copa America που διεξήχθη στα γήπεδα των ΗΠΑ.

