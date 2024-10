Η συγκινητική αφιέρωση του Ρόμπινσον στον Μπάλντοκ: «Σε αγαπώ αδερφέ»

Η Κάρντιφ συνέτριψε την Πλίμουθ με 5-0 (19/10), αλλά η στιγμή του παιχνιδιού ήταν αυτή στο 75ο λεπτό, όταν ο Κάλουμ Ρόμπινσον αφιέρωσε το γκολ του στη μνήμη του πρώην συμπαίκτη και καλού του φίλου, Τζορτζ Μπάλντοκ.

Συγκινητική ήταν η αφιέρωση του Κάλουμ Ρόμπινσον στον πρώην του συμπαίκτη στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, Τζορτζ Μπάλντοκ, με τον οποίο υπήρξαν επίσης καλοί φίλοι.

Στην αναμέτρηση της Κάρντιφ, που αγωνίζεται πλέον ο Ρόμπινσον μαζί με τους Μανώλη Σιώπη και Δημήτρη Γούτα, με την Πλίμουθ για την 10η αγωνιστική της Championship, ο Ρόμπινσον πέτυχε το τέταρτο τέρμα των Ουαλών και το αφιέρωσε στον Μπάλντοκ που έφυγε τόσο ξαφνικά από τη ζωή.

«Σε αγαπώ αδερφέ», έγραφε η τυπωμένη στη φανέλα του αφιέρωση συνοδευόμενη από τα αρχικά του ονόματος του Μπάλντοκ, με τον οποίο είχαν αγωνιστεί μαζί σε 16 περιπτώσεις με τις Λεπίδες.

Callum Robinson with a tribute to his close friend, George Baldock, following his sad passing last week



🇮🇪💚🇬🇷 pic.twitter.com/e1NU4TDwM7