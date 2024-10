Η πρόταση του Πικέ για να «ελαφρύνει» το βαρύ καλεντάρι: Μείωση των ομάδων στα πρωταθλήματα και... διαγραφή του Nations League

Μια δική του ιδέα για να μειωθεί το επιβαρυμένο καλεντάρι που «πληγώνει» τους ποδοσφαιριστές πρότεινε ο Ζεράρ Πικέ.

Τη δική του πρόταση ώστε να βοηθήσει τους ποδοσφαιριστές που μιλούν ανοιχτά κατά του επιβαρυμένου προγράμματος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο έκανε ο Ζεράρ Πικέ. Ο παλαίμαχος κεντρικός αμυντικός της Μπαρτσελόνα βρήκε τη δική του ιδέα, στηρίζοντας την σε τρεις διαφορετικές υποκατηγορίες.

Σύμφωνα με την «Marca» ο Πικέ έχει ήδη προτείνει να μειωθούν οι ομάδες στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο παλαίμαχος Ισπανός στόπερ θεωρεί πως εάν οι ομάδες γίνουν 16 αντί για τις 20 που έχουν αυτή τη στιγμή τα περισσότερα μεγάλα πρωταθλήματα, τότε θα βοηθηθούν και οι ποδοσφαιριστές καθώς θα μειωθούν οι αγώνες και θα «ελαφρύνει» αντίστοιχα το βαρύ πρόγραμμα.

Πέρα από αυτήν την πρόταση, ο Πικέ θεωρεί πως η κατάργηση του Nations League είναι επίσης απαραίτητη, καθώς ο Ισπανός πιστεύει πως η συγκεκριμένη διοργάνωση δεν προσφέρει τίποτα ουσιαστικό παρά μόνο περισσότερα παιχνίδια. Τέλος, ο Πικέ προτείνει και τη «διαγραφή» του νέου Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων που θα διεξαχθεί το επόμενο καλοκαίρι στις ΗΠΑ.

