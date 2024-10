Την τετραετή φυλάκιση του Ουί-Τζο Χουάνγκ ζητούν οι αρχές της Νότιας Κορέας, λόγω μαγνητοσκόπησης ερωτικών συνευρέσεων με δύο γυναίκες, δίχως την συγκατάθεσή τους.

Σε σοβαρούς μπελάδες έχει μπει ο άλλοτε επιθετικός του Ολυμπιακού, Ουί-Τζο Χουάνγκ. Ο Νοτιοκορεάτης φορ βρίσκεται στο επίκεντρο εδώ και αρκετούς μήνες για λάθος λόγους, έχοντας περάσει την πόρτα του δικαστηρίου ουκ ολίγες φορές για τη συμμετοχή του σε «ροζ» βίντεο που διέρρευσαν.

Αυτή τη φορά, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρουν από την πατρίδα του Χουάνγκ, οι αρχές της Σεούλ ζητούν την τετραετή φυλάκιση του Νοτιοκορεάτη επιθετικού. Η εισαγγελία έχει προτείνει τη φυλάκιση του Χουάνγκ λόγω παράνομης βιντεοσκόπησης ερωτικών συνευρέσεων με δύο γυναίκες, δίχως την συγκατάθεσή τους. Πριν από λίγους μήνες αποδείχθηκε πως η κουνιάδα του Ουί-Τζο ήταν αυτή που διέρρευσε τα βίντεο και τις φωτογραφίες του Νοτιοκορεάτη και τον εκβίαζε με αυτόν τον τρόπο!

Οι αρχές της Σεούλ ωστόσο δεν άφησαν την Χουάνγκ στην... απέξω και πλέον ο Νοτιοκορεάτης βρίσκεται στα «σχοινιά» και απειλείται σοβαρά με τετραετή φυλάκιση.

«Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από τα θύματα που επηρεάστηκαν από τις ενέργειές μου και λυπάμαι βαθιά για την απογοήτευση που προκάλεσα σε όλους εκείνους που με φρόντισαν και με στήριξαν», τόνισε μεταξύ άλλων ο Ουί-Τζο Χουάνγκ.

