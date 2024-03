Σε τριετή φυλάκιση καταδικάστηκε η αδερφή του άλλοτε «ερυθρόλευκου» Ουί-Τζο Χουάνγκ, που όπως αποδείχθηκε βρισκόταν πίσω από τη διαρροή των βίντεο ερωτικού περιεχομένου του Νοτιοκορεάτη ποδοσφαιριστή.

Σενάριο για... σίριαλ στην οικογένεια των Χουάνγκ. Ο Ουί-Τζο, που φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού το πρώτο εξάμηνο της σεζόν, 2022/23 είχε βρεθεί μπλεγμένος σε ροζ σκάνδαλο πριν κάποιους μήνες σε μια υπόθεση τα νήματα της οποίας κινούσε η ίδια του η κουνιάδα!

Το περασμένο καλοκαίρι ο 31χρονος έγινε... πρώτο θέμα στη χώρα του, όταν διέρρευσαν βίντεο και φωτογραφίες από ερωτικές στιγμές του με διαφορετικές συντρόφους, οι οποίες εκτός των άλλων τον κατηγορούσαν πως τις χειραγωγούσε ψυχολογικά για να πιστεύουν πως βρίσκονται σε σχέση. Σύμφωνα με την κατάθεση ενός εκ των θυμάτων του, το βίντεο είχε τραβηχτεί χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Nottingham Forest striker Hwang Ui-jo's sister-in-law is jailed for three years for posting explicit videos of the footballer as part of elaborate blackmail plot https://t.co/fd5hXsH6d9