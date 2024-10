Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, σε συνεργασία με την «Jacob & Co», κυκλοφόρησε μία νέα σειρά πολυτελών ρολογιών, εμπνευσμένη από τις καλύτερες στιγμές του με τη φανέλα των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αναβάθμισε τη συνεργασία του με την πολυτελή μάρκα ρολογιών «Jacob & Co», λανσάροντας μια εντυπωσιακή συλλογή περιορισμένης έκδοσης. Η συνεργασία αυτή είναι το αποτέλεσμα μιας φιλίας που μετρά σχεδόν δύο δεκαετίες, ανάμεσα στον Πορτογάλο σταρ και τον ιδρυτή της εταιρίας κοσμημάτων, Τζέικομπ Αράμπο, η οποία μάλιστα ξεκίνησε όταν ο CR7 ήταν ανερχόμενος αστέρας στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Η σειρά ονομάζεται «Twin Turbo Furious Baguette», περιλαμβάνει έξι σχέδια με την αξία τους να κυμαίνεται από 29.000 έως 160.000 δολάρια.

Η συλλογή Jacob & Co x CR7 Epic X είναι εμπνευσμένη από κορυφαίες στιγμές της καριέρας του σούπερ σταρ της Αλ Νασρ. Τα δύο μοντέλα Flight of CR7 και Heart of CR7 περιλαμβάνουν λεπτομέρειες, στις οποίες παρουσιάζεται ο Ρονάλντο σε διάφορες πόζες.

Η πιο χαρακτηριστική είναι εκείνη που παραπέμπει στην κεφαλιά που είχε σκοράρει ως παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, κόντρα στην πρώην ομάδα του, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τη σεζόν 2012/13.

Cristiano Ronaldo has announced his own watch collection with Jacob & Co. ⌚️



The "Flight of CR7" watch features 𝑻𝑯𝑨𝑻 header he scored against Manchester United with Real Madrid 👀



(via @Cristiano) pic.twitter.com/1AbU1kSgWX