Γνωστά έγιναν τα μισθολογικά νούμερα του Γιούργκεν Κλοπ στη Red Bull, με τον Γερμανό να αναλαμβάνει τον ρόλο του επικεφαλής ποδοσφαίρου όλων των ομάδων του ομίλου.

Ντόρο προκάλεσε η απόφαση του Γιούργκεν Κλοπ να αναλάβει τον ρόλο του επικεφαλής ποδοσφαίρου όλων των ομάδων που ανήκουν στην «οικογένεια» της Red Bull, λίγους μόλις μήνες μετά την αποχώρησή του από τον πάγκο της Λίβερπουλ.

Στη Γερμανία ιδίως ακόμα και οι οπαδοί της Ντόρτμουντ στράφηκαν απέναντι στον κορυφαίο τεχνικό της ιστορίας τους, ενώ ανάλογες ήταν και πολλές αντιδράσεις των οπαδών της Λίβερπουλ στα social media.

Ο κόσμος βέβαια μπορεί μην... χειροκροτεί, αλλά η απόφαση του Γερμανού δεν αλλάζει. Σύμφωνα με το «SkySports Germany» για τον ίδιο η επιλογή της Red Bull ήταν μια απόλυτα συνειδητή απόφαση, η οποία θα του γεμίζει τα ταμεία ανά έτος με ένα ποσό που υπολογίζεται στα δέκα με δώδεκα εκατομμύρια ευρώ.

Προς το παρόν άλλωστε η επιλογή της επιστροφής του στους πάγκους δεν βρίσκεται στο μυαλό του κι έχει υπογράψει ένα συμβόλαιο πολυετούς συνεργασίας με τον Αυστριακό κολοσσό.

Όπως προκύπτει πάντως από το δημοσίευμα υπάρχει συμφωνία κυριών μεταξύ των δυο πλευρών ότι ο Κλοπ θα μπορέσει να φύγει όποτε θελήσει, εφόσον καταφτάσει μια σοβαρή πρόταση από κάποιον σύλλογο που θα τον πείσει να επιστρέψει στην προπονητική.

